(VTC News) -

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 tại Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần I ngày 25/10, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP.HCM luôn khẳng định mục tiêu vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước.

Thời gian qua, các phong trào yêu nước đã thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực, gắn với thực tiễn cuộc sống, tạo động lực cho ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến đã góp phần làm nên bản sắc năng động, sáng tạo, nghĩa tình của TP.HCM.

Chủ tịch TP.HCM kêu gọi cán bộ dám nghĩ, biết làm, thi đua vì hạnh phúc nhân dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần I là sự kiện chính trị đặc biệt, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, đánh dấu bước khởi đầu cho phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn phát triển mới, sau khi TP.HCM sáp nhập với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương, hình thành vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển lớn nhất cả nước.

Bước vào giai đoạn mới, TP.HCM với quy mô lớn hơn, tiềm năng nhiều hơn, việc quản trị một siêu đô thị phát triển với nhiều thách thức, đòi hỏi thành phố phải thay đổi mô hình quản trị cũ. Phong trào thi đua yêu nước cũng thay đổi theo hướng đi vào chiều sâu, phải sáng tạo; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I đi vào thực tiễn.

5 mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới của TP.HCM được Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh là xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thiện tổ chức bộ máy; phát huy truyền thống của thành phố luôn đoàn kết, năng động, nghĩa tình.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trí tuệ, bản lĩnh, liêm chính, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, biết chịu trách nhiệm, hết lòng vì hạnh phúc của nhân dân; lấy sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo.

TP huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhanh và bền vững, an toàn. Phấn đấu đưa TP.HCM vào top 100 thành phố đáng sống nhất; là siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao thư khen Công an TP.HCM của Thủ tướng cho Trung tướng Mai Hoàng- Giám đốc Công an TP.HCM.

Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo chính sách và người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau; giữ vững ổn định chính trị, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Để thực hiện mục tiêu này, Chủ tịch TP.HCM cũng đưa ra 5 nhóm giải pháp, trong đó TP sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu. Đồng thời kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực, tích hợp siêu kết nối; định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”.

Đặc biệt, các phương thức tổ chức phong trào phải được đổi mới, gắn với các chương trình đột phá, đề án trọng điểm; phát động các chuyên đề như: “Xây dựng trung tâm tài chính quốc tế”, “Xây dựng đô thị thông minh, xanh, bền vững”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số quản trị công”, “Chăm lo, nâng cao chất lượng sống Nhân dân”.

Cuối cùng là đổi mới công tác khen thưởng theo hướng khách quan, công khai, minh bạch, quan tâm người lao động trực tiếp, sáng kiến đột phá. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương và nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo. Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung trong thi đua, khen thưởng.

Hơn bao giờ hết, tinh thần thi đua yêu nước cần được lan tỏa sâu rộng, để mỗi người dân thành phố đều thấy mình là một phần trong hành trình tiên phong cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

"Với khí thế mới, động lực mới, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, công nhân, nông dân thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tĩnh; tiên phong vì cả nước, cùng cả nước.

Hãy biến phong trào thi đua thành những hành động thiết thực, hiệu quả, từng bước thực hiện hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, hạnh phúc, nghĩa tình, cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Được phát động.

Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I có chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TP.HCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới" với 1.000 đại biểu là khách mời, các điển hình tiên tiến địa diện cho hàng nghìn gương điển hình trong các phong trào lao động sáng tạo, xây dựng TP.HCM hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

Đại hội đã vinh danh 473 gương điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, giáo dục, y tế, quốc phòng, văn hóa và nghệ thuật...