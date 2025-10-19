346 công dân TP.HCM sẽ được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước

(VTC News) -

UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I (2025 - 2030) với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TP.HCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Đại hội dự kiến có hơn 1.000 đại biểu, khách mời tham dự, gồm lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các gương người tốt việc tốt tiêu biểu từ mọi lĩnh vực... Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 24/10 này.

Giai đoạn từ năm 2021 – 2025, TP.HCM đã phát huy tinh thần “Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo”, vượt qua hàng loạt khó khăn để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, chăm lo cuộc sống người dân.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I là dịp để đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh của Thành phố.

Đồng thời, Đại hội cũng sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả công tác khen thưởng trong giai đoạn 2025 - 2030.

Đại hội cũng sẽ biểu dương, khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế và các tầng lớp Nhân dân Thành phố.

Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, lao động cần cù; khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội, quốc phòng - an ninh và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2025 - 2030.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I, có 127 tập thể và 346 cá nhân được vinh danh Điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025.

Hàng loạt công trình trọng điểm đã thi công, hoàn thành phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”.

Giai đoạn 2021 – 2025, TP.HCM phát huy tinh thần “Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo”, vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch COVID-19, để đạt được những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và chăm lo an sinh xã hội.

Nhiều phong trào thi đua thiết thực lan tỏa ở các cấp, ngành, địa phương như: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP.HCM trong năm 2025”…

Đặc biệt, TP.HCM đã hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, phát huy tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và ý chí kiên cường của toàn hệ thống chính trị và người dân Thành phố.

TP.HCM đã tập trung nguồn lực đầu tư nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm như Đường Vành đai 3 và chuẩn bị triển khai Vành đai 4; đường kết nối từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (Quốc lộ 1); Đường song hành với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2); Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM - Giai đoạn 2… Các dự án này đang góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho TP.HCM.

Cùng với thi đua phát triển kinh tế, TP.HCM cũng phát động phong trào “Cải cách hành chính”, “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, khuyến khích tinh thần sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đặc biệt, chương trình “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp, hướng tới mục tiêu phổ cập kỹ năng số cho toàn dân đến năm 2026. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” duy trì thường xuyên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và lan tỏa tinh thần “thành phố nghĩa tình”.

Nhờ phát huy hiệu quả phong trào thi đua, TP.HCM ghi nhận mức tăng trưởng GRDP bình quân đạt 4,8%/năm, tiếp tục khẳng định là đầu tàu kinh tế của khu vực và cả nước.

Năm 2025, GRDP TP.HCM ước đạt 2.971 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,7% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 8.258 USD, cao hơn 1,7 lần mức bình quân cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 737.000 tỷ đồng, chiếm hơn 33% tổng thu ngân sách cả nước.

Bước vào giai đoạn 2025 – 2030, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TP.HCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”, TP.HCM tiếp tục xác định phong trào thi đua yêu nước là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.