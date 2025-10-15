Bí thư Trần Lưu Quang: Đại hội là cam kết mạnh mẽ của TP.HCM trên hành trình mới

(VTC News) -

Hôm nay 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã họp phiên bế mạc.

Trong phiên bế mạc, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I nghe các báo cáo tham luận của đại biểu tại hội trường về phát triển khoa học công nghệ, giải pháp để kinh tế TP tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Đại hội cũng thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kinh tế xã hội.

Cũng trong buổi làm việc này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt với 16 người.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng ra mắt đại hội với 80 đại biểu. Trong đó có 5 đại biểu đương nhiên là Bí thư Trung ương Đảng và các Ủy viên Trung ương Đảng cùng với 75 đại biểu được Bộ Chính trị chỉ định. Ngoài ra, có 9 đại biểu dự khuyết.

Phiên làm việc cũng đã tiến hành biểu quyết kết các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, thông qua đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thông qua Nghị quyết Đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, có ý nghĩa đặc biệt - đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TP.HCM hình thành Vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển lớn nhất cả nước và có vị thế xứng đáng trong khu vực.

Đây là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, với mong muốn xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước, là bước đi lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, để TP.HCM cùng hội nhập trong một không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu phát triển TP nhanh, bền vững, hội nhập và hiện đại, nghĩa tình.

Đại hội nhất trí 5 năm tới phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người TP.HCM, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bí thư Trần Lưu Quang phát biểu bế mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Huy động mọi nguồn lực, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. Hướng tới năm 2030, Thành phố trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu.

Tầm nhìn đến 2045, TP.HCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á; là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á với chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đại hội cũng thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố, đóng góp dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết Đại hội đã đạt được thống nhất cao trong ý chí và hành động, đồng thời nhìn nhận khách quan những tồn tại và xác định rõ chiến lược, tầm nhìn cho giai đoạn mới phát triển TP.

Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định nguồn lực lớn nhất của TP.HCM không phải là vốn, không phải là cơ sở hạ tầng hiện đại mà chính là con người. Vốn quý là con người có năng lực, có trách nhiệm, dám nghĩ và biết làm, đó là nguồn lực lớn để xây dựng và phát triển TP trong thời đại mới.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ra mắt với 16 người.

Ông kêu gọi biến tinh thần Nghị quyết thành chương trình hành động, mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; hành động, hoàn thành các nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững; cùng thực hiện thành công Nghị quyết đại hội.

Lời cam kết của TP.HCM

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết khi thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính, TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã được hợp nhất thành một chỉnh thể phát triển thống nhất là TP.HCM.

Từ truyền thống “cùng chung dòng sông, cùng chung vận mệnh” của 3 địa phương gắn bó khăng khít trong suốt chiều dài lịch sử, đến nay, “núi liền núi, sông liền sông, biển liền biển” – tạo nên một không gian phát triển mới, một nguồn lực và động lực mới, sức mạnh cộng hưởng mới, mở ra thời kỳ phát triển với tầm vóc, quy mô, vị thế và khát vọng lớn hơn.

"Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là một cột mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố, hòa chung nhịp bước tiến của cả dân tộc trên chặng đường mới, bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định.

Ông Quang nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động.

Một trong những mục tiêu phát triển TP.HCM hướng đến là xây dựng TP.HCM thành trung tâm giáo dục đào tạo chất lượng cao.

Ông Trần Lưu Quang cũng thẳng thắn yêu cầu TP.HCM không tự mãn với những kết quả đã có, không tự bằng lòng với chính mình, mà phải luôn tự hỏi TP.HCM đang đứng ở đâu trong tương quan phát triển với các trung tâm lớn của khu vực và quốc tế; Tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bản sắc và truyền thống của TP đã được phát huy tương xứng hay chưa; Mức sống, thu nhập và hạnh phúc của người dân đã thực sự trở thành thước đo phát triển hay chưa...

Để từ đó, rút ra những bài học sâu sắc, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và quyết sách lớn, nhằm xây dựng TP.HCM mở rộng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin của Nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên mới, TP.HCM càng phải vượt lên chính mình, phát huy bản lĩnh tiên phong, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn tầm khu vực.

"TP.HCM sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn trong thời kỳ mới. Đó là khát vọng cháy bỏng và cam kết đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân Thành phố hôm nay với các thế hệ mai sau", Bí thư Trần Lưu Quang nói thêm.