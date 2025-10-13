Chủ tịch TP.HCM viết thư gửi doanh nhân, cam kết quyết tâm phát triển ở thành phố

(VTC News) -

Trong thư gửi các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp TP nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được khẳng định những thành tựu thành phố đạt được hôm nay là sự cống hiến bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết trong suốt chặng đường 50 năm qua sau ngày thống nhất, TP.HCM đã không ngừng khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Trích thư tay Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi cộng đồng doanh nhân TP.HCM.

Từ một đô thị hơn 3 triệu dân sau ngày thống nhất, đến nay, việc sáp nhập, hợp nhất TP.HCM cùng Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã hình thành nên siêu đô thị mới mang tên TP.HCM, có diện tích 6.773 km², dân số ước tính 13,608 triệu người, với 168 đơn vị hành chính cấp xã, và đặc khu Côn Đảo.

Thành phố đang tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng trong nền kinh tế xã hội của cả nước, với tổng giá trị GRDP năm 2025 ước đạt 3,03 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,5% GDP cả nước.

GRDP bình quân đầu người năm 2025 của TP.HCM cao hơn 1,7 lần mức bình quân chung của cả nước, ước đạt 8.944 USD. TP.HCM đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước 737.000 tỷ đồng, chiếm 36,7% tổng thu ngân sách quốc gia.

Những con số này không chỉ là thống kê, mà còn là minh chứng sống động cho sức bật, bản lĩnh và tinh thần đổi mới không ngừng của Thành phố mang tên Bác - nghĩa tình, năng động và sáng tạo.

Và đằng sau những thành tựu ấy là sự cống hiến bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Thành phố - những người dám nghĩ, dám làm; dám đổi mới để kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội.

Với riêng HUBA, ông Được cho rằng trong hành trình 50 năm TP thống nhất và xây dựng, phát triển, Hiệp hội này đã khẳng định vai trò rất quan trọng của mình.

Ông Nguyễn Văn Được trong một cuộc tham gia "uống cà phê với doanh nhân" bàn giải pháp tăng trưởng cho Thành phố hồi tháng 3.

Từ những ngày đầu với tên gọi Ban Liên lạc Công Thương Thành phố, HUBA đã trở thành mái nhà của gần 17.000 doanh nghiệp hội viên, là cầu nối tin cậy giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Đó là nơi gắn kết, phản biện và hiến kế chính sách cho chính quyền thành phố, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cũng như phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

"Tôi đặc biệt đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và nghĩa tình của đội ngũ doanh nhân Thành phố - những doanh nhân tiên phong trong phát triển kinh tế; không chỉ đóng góp vào tăng trưởng và ngân sách, mà còn chung tay chăm lo an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần "doanh nhân vì cộng đồng", ông Nguyễn Văn Được khẳng định.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế, TP.HCM đang tập trung thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 trở thành một đô thị văn minh, hiện đại; là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

TP.HCM sẽ là thành phố có nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao; là thành phố hội nhập quốc tế sâu rộng, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu. Trong quá trình này, TP luôn trân trọng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Mọi chính sách, mọi quyết tâm cải cách của chính quyền TP đều hướng tới mục tiêu TP.HCM sẽ có môi trường thuận lợi nhất để doanh nhân yên tâm đầu tư, phát triển và cống hiến.

"Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể doanh nhân TP.HCM - những người đã và đang viết tiếp hành trình nửa thế kỷ của bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm xã hội. Tôi mong các doanh nghiệp phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới và tiên phong - đồng hành cùng chính quyền và toàn xã hội, kiến tạo tương lai xanh, thịnh vượng và bền vững cho Thành phố mang tên Bác", thư Chủ tịch UBND TP.HCM viết.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA, cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM, với hơn 99% là doanh nghiệp tư nhân, là lực lượng nòng cốt, đóng góp hơn 51% GRDP của TP.HCM, tạo việc làm cho hàng triệu lao động và đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội hàng năm của TP.HCM và cả nước.

Ông Nguyễn Văn Được trao đổi với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn tại sự kiện đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính Quốc tế TP.HCM

Thống kê từ ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM, sau hợp nhất, TP.HCM hiện có gần 600.000 doanh nghiệp đăng ký, với gần 400.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Tổng thu ngân sách khoảng 480.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 4 triệu lao động thường xuyên trong các lĩnh vực khác nhau.

Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến 98%, là xương sống của nền kinh tế vùng, giữ vai trò then chốt trong sản xuất, thương mại, dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ và logistics...