HUBT gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

(VTC News) -

Tại buổi gặp mặt ngày 10/10, Trung tâm khảo sát thông tin việc làm và đào tạo khởi nghiệp (Trung tâm) đã báo cáo những kết quả đạt được trong năm học vừa qua.

GS.TS Nguyễn Công Nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thường trực trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phát biểu.

Theo đó, Trung tâm đã tổ chức được nhiều hoạt động cho sinh viên, trong đó đó tiêu biểu như: “Ngày hội việc làm sinh viên HUBT” với sự tham gia của 100 doanh nghiệp, thu hút gần 5.000 sinh viên tham dự, kết quả sau Ngày hội, có trên 2.300 sinh viên đã trúng vòng sơ tuyển của các công ty.

Trung tâm đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, tổ chức trên 10 lần đi tham quan thực tế các công ty, doanh nghiệp cho gần 1.000 sinh viên.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã tổ chức chuỗi các chuyên đề về pháp luật - việc làm, giúp sinh viên trước khi tốt nghiệp có kiến thức cơ bản về pháp luật, nắm bắt được quyền lợi, trách nhiệm trước khi kí kết hợp đồng lao động với các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Đại diện các Khoa chúc mừng các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Song song với đó, Trung tâm còn tổ chức chuỗi các sự kiện, các buổi Tọa đàm, Hội thảo, gần nhất là Diễn đàn “Sinh viên hỏi – Doanh nghiệp, Doanh nhân trả lời”, với sự tham gia của trên 800 sinh viên, các doanh nghiệp trả lời là những cựu sinh viên của HUBT, là chủ các doanh nghiệp đã giải đáp các thắc mắc của sinh viên liên quan đến việc làm, định hướng nghề nghiệp.

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng chia sẻ kinh nghiệm, các câu truyện truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến sinh viên.

Sau diễn đàn “Sinh viên hỏi – Doanh nghiệp, Doanh nhân trả lời”, đã nhận được sự hưởng ứng của các thầy cô, các khoa, chuyên ngành và đông đảo sinh viên, từ Diễn đàn đã tạo ra sự kết nối, liên kết giữa sinh viên với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với Nhà trường.

Từ những hoạt động này, Trung tâm đã đặt ra những mục tiêu cụ thể giúp sinh viên có các kĩ năng mềm , kĩ năng nghề nghiệp, giúp cho sinh viên và Nhà trường đáp ứng được những yêu cầu của nhà tuyển dụng; các hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế trước khi ra trường…

Lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nghiệp.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Vera Sunshine, Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Nova, Công ty TNHH Arcaduan Technology, Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam… đã có những chia sẻ, đưa ra những định hướng, chiến lược sắp tới để phối hợp với Nhà Trường.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, GS.TS Nguyễn Công Nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến các doanh nhân, các doanh nghiệp đang phối hợp với Nhà trường.