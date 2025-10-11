Tầng lớp doanh nhân thành đạt ở TP.HCM và thời khắc lịch sử đặc biệt

(VTC News) -

Chiều 11/10, chia sẻ tại sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) và 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2025), ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA, cho biết các doanh nghiệp đang chứng kiến một xu hướng đặc biệt. Đó là sự chuyển giao thế hệ trong đội ngũ doanh nhân đã và đang diễn ra.

Nhiều doanh nhân thế hệ 6X thành đạt, ở độ tuổi 60-70, đang trao lại sứ mệnh cho lớp kế nghiệp. Đây là những người trẻ được đào tạo chuyên nghiệp ở nước ngoài, trở về với nền tảng kiến thức quốc tế và tư duy quản trị hiện đại.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các doanh nhân TP.HCM tham quan nhóm gian hàng giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp trong chương trình cà phê doanh nhân - một sáng kiến kết nối của HUBA. (Ảnh: Hà Linh)

Thế hệ này xem chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ cao là những chìa khóa chiến lược, có khả năng thay đổi toàn bộ cục diện cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.

Đây chính là lực lượng mang trong mình sức sống mới, khát vọng mới, vừa kế thừa truyền thống của thế hệ đi trước, vừa mở rộng tầm nhìn ra toàn cầu.

“Tôi tin tưởng rằng chính thế hệ doanh nhân kế thừa này sẽ là động lực tạo ra sự bứt phá, đưa doanh nghiệp TP.HCM vươn xa hơn trên thương trường quốc tế”, ông Hòa nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hòa, tiền thân của HUBA là Ban Liên lạc Công Thương TP.HCM, thành lập ngay sau ngày đất nước thống nhất, nhằm quy tụ đội ngũ doanh nhân TP, khởi động lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh mới.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, tổ chức này lần lượt mang các tên gọi, như Hội Công Kỹ Nghệ Gia, Hiệp hội Công thương TP.HCM; đến 7/6/2004, chính thức mang tên Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đến nay.

HUBA đã trở thành mái nhà của 58 hội doanh nghiệp thành viên với hơn 17.000 hội viên, trong đó 99% là doanh nghiệp tư nhân.

Đây là lực lượng nòng cốt, đóng góp hơn 51% GRDP của TP.HCM, tạo việc làm cho hàng triệu lao động và đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội hằng năm của TP.HCM và cả nước.

Sự phát triển không ngừng của TP.HCM là đóng góp to lớn của doanh nghiệp, doanh nhân TP. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Từ năm 2018 đến nay, HUBA đã tổ chức thành công 5 mùa Diễn đàn Kinh tế TP.HCM (HEF). Những thông điệp, sáng kiến từ diễn đàn đã được hiện thực hóa thành các chương trình hành động cụ thể, tạo động lực phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp. HUBA là một trong những hiệp hội doanh nghiệp lớn mạnh hàng đầu cả nước, có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng kinh tế khu vực.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5%, thu ngân sách khoảng 520.000 tỷ đồng, đẩy mạnh đầu tư công, thu hút nguồn lực xã hội, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo, TP.HCM xác định 3 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò then chốt.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân sẽ được thành phố xác định là trọng tâm và triển khai hiệu quả. Cùng với đó là việc cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tăng tính minh bạch, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Chính quyền TP.HCM luôn xác định thành công của doanh nghiệp chính là thành công của thành công.

Thống kê từ ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM, sau hợp nhất, TP.HCM hiện có gần 600.000 doanh nghiệp đăng ký, với gần 400.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Tổng thu ngân sách khoảng 480.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 4 triệu lao động thường xuyên trong các lĩnh vực khác nhau.

Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến 98%, là xương sống của nền kinh tế vùng, giữ vai trò then chốt trong sản xuất, thương mại, dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ và logistics...