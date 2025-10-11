Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo phát triển tuyến metro số 4 TP.HCM

(VTC News) -

Trong khuôn khổ phiên họp cấp cao "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất" (ViPEL 2025) chiều 10/10, lãnh đạo UBND TP.HCM và đại diện Tập đoàn Sovico đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển tuyến đường sắt đô thị (metro) số 4.

Lễ ký kết có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Vũ Anh Tú, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sovico.

Metro số 4 là một trong 7 tuyến metro nằm trong kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết 188/2025/QH15.

TP.HCM dự kiến khởi công 9 tuyến đường sắt đô thị từ cuối 2027, đặt mục tiêu hoàn thành 355 km metro vào năm 2035. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Đầu tháng 6, Tập đoàn Sovico do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch, đã có văn bản đề xuất UBND TP.HCM, cho phép nghiên cứu, đầu tư tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước).

UBND TP.HCM đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, xem xét đề xuất của Sovico về việc nghiên cứu đầu tư metro số 4.

Theo đề xuất, tuyến metro số 4 dài 47,3km, trong đó hơn 25 km đi ngầm, gần 22 km trên cao. Toàn tuyến có 37 ga với 21 ga ngầm, 16 ga trên cao, 2 depot đặt tại Đông Thạnh và Hiệp Phước.

Tuyến metro này đi từ Đông Thạnh (Hóc Môn) - Thạnh Xuân - Hà Huy Giáp - Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm - nhà ga T1, T2 Tân Sơn Nhất - Trường Sơn - Nguyễn Văn Trỗi - kênh Nhiêu Lộc - Hai Bà Trưng - Pasteur - Bến Thành - Nguyễn Thái Học - Tôn Đản - Nguyễn Hữu Thọ.

Sau khi qua khỏi nút giao Vành đai 3 TP.HCM sẽ theo đường mới mở đến Khu đô thị Hiệp Phước (Nhà Bè).

Đại diện Sovico cho biết ngay khi được UBND TP.HCM cho phép tiếp cận nghiên cứu đầu tư, tập đoàn sẽ thành lập một pháp nhân mới để thực hiện dự án.

Doanh nghiệp sẽ cùng các chuyên gia nước ngoài trong các lĩnh vực tài chính, kinh doanh, quy hoạch kiến trúc, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, các nhà tư vấn và đối tác bắt tay ngay vào hoàn thiện các đề án nghiên cứu đầu tư trong thời gian sớm nhất.

TP.HCM có khoảng 1.000km đường sắt đô thị, phần nhiều các tuyến đường sắt này được doanh nghiệp lên kế hoạch đầu tư. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ lên kế hoạch về nguồn lực, nhân lực, cùng các đối tác nhà thầu thi công và đơn vị quản lý khai thác kinh doanh vận hành... sẵn sàng đầu tư xây dựng dự án, nhanh chóng đưa vào khai thác theo đúng kế hoạch thành phố đề ra.

Sovico cũng cho rằng thành phố đã ban hành kế hoạch đầu tư 355 km metro từ nay đến năm 2035 theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội, về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP. HCM và Hà Nội.

Tập đoàn mong muốn góp phần phát triển hạ tầng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và khu Nam thành phố nói riêng trong tương lai.

Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM mới sẽ có hơn 1.000 km metro với khoảng 27 tuyến.

Hiện TP.HCM đang xây dựng kế hoạch triển khai đồng loạt 9 tuyến trong giai đoạn 2026 - 2035 và dự kiến khởi công 9 tuyến từ cuối năm 2027, đặt mục tiêu hoàn thành 355 km metro vào năm 2035.

Các tuyến metro dự kiến triển khai gồm metro số 1 (Bến Thành - An Hạ, kéo dài đến TP mới Bình Dương); metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm, Tham Lương - Củ Chi và kéo dài đến Thủ Dầu Một); metro số 3 (Hiệp Bình Phước - An Hạ); metro số 4 (Đông Thạnh - Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Hiệp Phước); metro số 5 (Long Trường - Xa lộ Hà Nội - Cầu Sài Gòn - Bảy Hiền - depot Đa Phước); metro số 6 (Vành đai trong); metro số 7 (Tân Kiên - Thủ Thiêm - Vinhomes Grand Park).

Ngoài ra, Tập đoàn Vingroup cũng đề xuất đầu tư tuyến đường sắt kết nối trung tâm thành phố với Cần Giờ.

Tổng mức đầu tư 9 tuyến metro khoảng 44 tỷ USD. Nguồn vốn huy động từ ngân sách nhà nước, vốn ODA và hợp tác công –- tư (PPP), khai thác giá trị gia tăng từ đất theo mô hình TOD.