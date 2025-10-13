Tầm vóc 5 doanh nhân Việt Nam nổi tiếng, thường xuyên được Forbes nhắc tên

(VTC News) -

Cập nhật đến hết phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần trước (ngày 10/10), Forbes (Mỹ) ghi nhận Việt Nam có 5 tỷ phú USD gồm: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang.

Đây cũng là 5 cái tên thường xuyên xuất hiện trong danh sách xếp hạng những người giàu nhất thế giới của Forbes, góp phần khẳng định vị thế của doanh nhân Việt Nam trên thương trường quốc tế.

5 tỷ phú USD Việt Nam trong danh sách của Forbes

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng

Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup (Mã: VIC) - hiện được Forbes xếp thứ 131 trong danh sách tỷ phú thế giới, với khối tài sản được ghi nhận là 18,1 tỷ USD. Ông Vượng cũng là người Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes vào năm 2013 và liên tục giữ vững vị trí người giàu nhất Việt Nam trên bảng này.

Ở trong nước, ông cũng đứng đầu danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản vượt 350.000 tỷ đồng (bao gồm sở hữu trực tiếp và gián tiếp). Chủ tịch Vingroup cùng hệ sinh thái kinh doanh rộng lớn của ông cũng được đánh giá là có ảnh hưởng lớn đến các chỉ số của thị trường chứng khoán.

Tiền thân của Vingroup là Tập đoàn Technocom, được thành lập năm 1993 tại Ukraine. Đầu những năm 2000, Technocom trở về Việt Nam, tập trung đầu tư vào lĩnh vực du lịch và bất động sản với hai thương hiệu chiến lược ban đầu là Vinpearl và Vincom. Đến tháng 1/2012, Công ty CP Vincom và Công ty CP Vinpearl sáp nhập, chính thức hoạt động dưới mô hình tập đoàn với tên gọi Tập đoàn Vingroup.

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, Vingroup từng bước khẳng định vị thế là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, hiện diện trong các lĩnh vực từ giáo dục, y tế, bất động sản đến công nghiệp - công nghệ và thương mại - dịch vụ. Không những thế, Vingroup còn trở thành biểu tượng cho tinh thần khởi nghiệp Việt Nam - dám nghĩ, dám làm và không ngừng chinh phục những đỉnh cao mới.

Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi ông Vượng quyết định xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô VinFast tại Hải Phòng, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp ô tô. Từ đó, bản đồ sản xuất ô tô thế giới có thêm Việt Nam bên cạnh các quốc gia khác như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Năm 2024, ông Vượng được Tạp chí Mỹ MotorTrend vinh danh trong Top 50 người có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Đặc biệt, những năm gần đây, ông Vượng liên tục hoàn thiện những mảng ghép mới cho hệ sinh thái tỷ USD của mình với những cái tên gây chấn động: VinMetal, VinEnergo, VinSpeed và VinDynamics.

Ông Phạm Nhật Vượng.

Cụ thể, cuối tháng 9, Tập đoàn Vingroup thành lập công ty con mang tên Công ty cổ phần Nghiên cứu, phát triển và Ứng dụng Robot hình người VinDynamics, khẳng định định hướng đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và công nghiệp, đặc biệt là phát triển các thế hệ người máy đa năng mang thương hiệu “Made in Vietnam”.

Trước đó, cuối năm 2024, Vingroup đã thành lập VinRobotics với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Đầu năm 2025, tập đoàn tiếp tục lập thêm VinMotion với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, có nhiệm vụ thiết kế, phát triển các thế hệ người máy đa năng đầu tiên của Việt Nam, hướng tới tính linh hoạt, có khả năng thực hiện nhiều tác vụ trong đời sống và sản xuất, với tham vọng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Như vậy, với việc bổ sung VinDynamics, Vingroup chính thức sở hữu ba công ty hoạt động trong lĩnh vực robot.

Ở lĩnh vực năng lượng, Vingroup góp vốn để thành lập VinEnergo, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Ông Vượng từng chia sẻ có ba lý do khiến Vingroup tham gia lĩnh vực điện. Đầu tiên, tập đoàn muốn tạo ra một hệ sinh thái xanh, xe điện sẽ sử dụng điện thân thiện với môi trường, "xanh từ đầu đến cuối". Ngoài ra, công ty muốn giải quyết việc thiếu năng lượng, nhất là điện xanh. Cuối cùng là vì muốn đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Tháng 5/2025, Vingroup thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed. Đến tháng 7, doanh nghiệp này tăng vốn từ 6.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. Đại diện VinSpeed cho biết công ty đang trong quá trình chuẩn bị để triển khai tuyến đường sắt cao tốc TP HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh. Với dự án đường sắt Bắc - Nam, đơn vị này đang chờ quyết định phê duyệt chủ đầu tư từ phía Chính phủ.

Mới đây nhất, đầu tháng 10, Tập đoàn Vingroup tham gia lĩnh vực công nghiệp luyện kim với Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng tại Vũng Áng. VinMetal sẽ là tổ hợp sản xuất thép công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn mỗi năm trong giai đoạn 1.

Theo đại diện Vingroup, việc thành lập công ty nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes và sản xuất xe điện VinFast. Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến TP HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Trong dài hạn, công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong sản xuất thép xanh trên thị trường nội địa, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon và tái sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo. Điều này góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp luyện kim nói riêng và công nghiệp nặng tại Việt Nam phát triển.

Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo

Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo được biết đến là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam và nữ tỷ phú tự thân đầu tiên ở Đông Nam Á. Bà Thảo hiện sở hữu khối tài sản 3,5 tỷ USD, xếp thứ 1.161 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, tính đến ngày 10/10.

Ở trong nước, "nữ tướng" này cũng ở trong TOP 5 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Với triết lý "mang lại cơ hội đi máy bay cho tất cả mọi người", bà Thảo đã mở ra một trang mới của ngành hàng không và biến giấc mơ đi máy bay trở thành hiện thực cho hàng triệu người Việt. Dưới sự điều hành của bà, đến nay Vietjet đã trở thành hãng bay tư nhân lớn nhất tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch, giao thương và hội nhập quốc tế.

Ngoài hàng không, bà Thảo còn đầu tư vào bất động sản thông qua Sovico Holdingsdoanh nghiệp được biết đến với nhiều thương vụ đầu tư bất động sản lớn ở cả Việt Nam và nước ngoài và là cổ đông sáng lập của hãng hàng không tư nhân VietJet Air.

Sovico Holdings hiện kinh doanh trên 4 lĩnh vực chính là bất động sản; Đầu tư tài chính - ngân hàng; Điện - năng lượng và Hàng không.

Một số những thương vụ đình đám của Sovico Holdings có thể kể đến như: mua lại resort Furama (resort xứng tầm 5 sao duy nhất của Việt Nam vào thời điểm đó), L’Alyana Ninh Vân Bay và Ana Mandara Cam Ranh (Khánh Hòa), CTCP Địa ốc Phú Long (chủ đầu tư dự án Dragon City)...

Mới đây nhất, vào ngày 10/10, Sovico của bà Thảo chính thức được TP.HCM giao nghiên cứu phát triển dự án tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Khu đô thị Hiệp Phước).

Dự án có tổng chiều dài khoảng 47,3 km, trong đó hơn 25 km đi ngầm và gần 22 km trên cao, với 37 nhà ga (gồm 21 ga ngầm và 16 ga trên cao), cùng 2 depot đặt tại Đông Thạnh và Hiệp Phước.

Sovico cho biết, tập đoàn sẽ thành lập pháp nhân riêng để triển khai dự án. Tập đoàn cũng khẳng định sẽ chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực tài chính, nhân sự và đối tác thi công – vận hành để dự án có thể được triển khai và đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất.

Trong hệ sinh thái của mình, bà Thảo còn đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và nắm giữ lượng lớn cổ phần tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB).

Ngày 9/3/2017, tạp chí Forbes công bố danh sách các nữ tỷ phú USD trên thế giới năm 2017, ghi nhận Phương Thảo là nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, với khối tài sản ước tính lúc đó khoảng 1,7 tỷ USD. Bà cũng là một trong 15 nữ tỷ phú tự thân mới trong danh sách của Forbes năm 2017.

Với những đóng góp to lớn, bà Thảo nhiều lần được nhận các danh hiệu cao quý như top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, top các nhà lãnh đạo nữ quyền lực nhất châu Á, giải thưởng Nữ doanh nhân xuất sắc nhất tại khu vực ASEAN…Bên cạnh đó, bà còn được đưa vào đề tài nghiên cứu, giảng dạy của Đại học Harvard (Mỹ).

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long

Với khối tài sản lên tới 3 tỷ USD, Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát Trần Đình Long xếp thứ 1.343 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes tính đến ngày 10/10.

Trên sàn chứng khoán Việt Nam, ông là người giàu thứ 2 trên với gần 59.000 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Long.

Ông Long được mệnh danh là “vua thép” của Việt Nam khi góp phần giúp nước ta chủ tự chủ nguồn thép, giảm sự phụ thuộc vào thép nhập khẩu, đồng thời làm chủ công nghệ hiện đại, xoay chuyển ngành thép từ quy mô manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất khép kín, quy mô lớn. Đến nay, Hoà Phát không chỉ đáp ứng phần lớn nhu cầu thép trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia, đưa sản phẩm Việt vươn tầm thế giới.

Ông Long từng khẳng định: "Mong muốn của tôi là sau 5-10 năm nữa, Hòa Phát sẽ nằm trong Top 20 công ty sản xuất thép lớn nhất thế giới". Và hiện nay, Hòa Phát đã là doanh nghiệp thép lớn nhất Đông Nam Á.

Phấn đấu không ngừng nghỉ, tới năm 2021, Tập đoàn Hòa Phát đã lọt vào Top 50 nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới.

Đặc biệt mới đây, Tập đoàn Hoà Phát đã bắt tay với đối tác để thực hiện cam kết với Thủ tướng về sản xuất ray thép đường sắt tốc độ cao. Theo kế hoạch, dây chuyền cán dự kiến sẽ cung cấp những sản phẩm đầu tiên vào quý III/2026 và dây chuyền đúc sẽ được đưa vào vận hành vào quý IV/2026.

Hòa Phát tự tin sản xuất được các loại thép phục vụ ngành công nghiệp đường sắt, trục bánh xe tàu hỏa, tàu cao tốc theo đặt hàng của Chính phủ cũng như các loại thép chất lượng cao phục vụ cho các dự án trọng điểm quốc gia và xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Ngoài làm thép, tỷ phú Trần Đình Long còn nổi tiếng với mảng nông nghiệp. Hòa Phát chính thức gia nhập lĩnh vực nông nghiệp từ tháng 3/2015, khi thành lập Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên. Đến tháng 2/2016, Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát ra đời, đảm nhận việc quản lý, chi phối hoạt động của tất cả các công ty trong nhóm nông nghiệp.

Doanh nghiệp hiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi bò, heo, gia cầm và đứng đầu thị phần trứng gà tại miền Bắc với sản lượng 1 triệu quả/ngày.

Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh

Theo ghi nhận của Forbes, ông Hồ Hùng Anh có khối tài sản 2,6 tỷ USD, xếp thứ 1.514 trong danh sách tỷ phú thế giới. Tỷ phú này được mệnh danh là vị thuyền trưởng vĩ đại đưa Techcombank trở thành ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Ngoài ra, ông Hồ Hùng Anh còn là đồng sáng lập và từng giữ chức Phó Chủ tịch của Masan Group, đồng thời tham gia vào các hoạt động kinh doanh khác trong lĩnh vực tài chính, bất động sản và công nghệ.

Ông Hồ Hùng Anh.

Sau đó, mặc dù ông Hồ Hùng Anh tuyên bố đã rời hẳn Masan để tập trung vào Techcombank, nhưng trong suốt giai đoạn này, mối quan hệ giữa Techcombank và Masan vẫn mật thiết và cùng nhau phát triển.

Vào giữa năm 2019, Masan chính thức mua lại chuỗi Vinmart từ Vingroup. Sự kết hợp trong sản phẩm của Techcombank và Masan trong thị trường tiêu dùng đã là động lực thúc đẩy tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) tại nhà băng này bứt tốc dẫn đầu ngành từ năm 2020 và liên tục nằm trong nhóm TOP 3 kể từ đó đến nay.

Hiện Techcombank đang có vốn hóa cao thứ 5 trên thị trường chung và xếp thứ 3 trong ngành tài chính (chỉ đứng sau Vietcombank và VPBank).

Dưới sự dẫn dắt của ông Hồ Hùng Anh, nhà băng này liên tục khẳng định vị thế thông qua loạt giải thưởng danh giá khi là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được vinh danh hai giải thưởng về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thương hiệu và tiếp thị từ Stevie Awards khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Techcombank cũng được bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2024” bởi ba tạp chí tài chính hàng đầu thế giới: Global Finance, Finance Asia và Euromoney.

Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang

Ông Nguyễn Đăng Quang là nhà sáng lập, Chủ tịch Masan Group - một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam. Ông Quang được Forbes xếp hạng 2.803 trong danh sách tỷ phú thế giới với khối tài sản ước tính 1,2 tỷ USD.

Hiện Masan là công ty hàng đầu tại Việt Nam trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, chiếm lĩnh thị phần lớn với nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Ông Nguyễn Đăng Quang

Không chỉ thế, hệ sinh thái của ông Nguyễn Đăng Quang còn bao gồm nhiều công ty con hoạt động trong các lĩnh vực thiết yếu như thực phẩm, đồ uống (Masan Consumer Holdings), chế biến thịt (Masan Nutri-Science) và khoáng sản (Masan Resources). Ngoài ra, ông còn là Phó Chủ tịch thứ nhất của Techcombank.

Thông qua các công ty thành viên, Masan Group của ông Quang đang nắm cổ phần loạt doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại Việt Nam như Masan Consumer (MCH), Vinacafé (VCF) , Cholimex Foods (CMF) , Vissan (VSN), Nước khoáng Quảng Ninh (QHW)...

Dưới sự dẫn dắt của ông, Masan tạo nên chuỗi thương hiệu "quốc dân" như Nam Ngư, Chinsu, Omachi, Kokomi…góp phần thúc đẩy sự phát triển của hàng Việt, đưa các sản phẩm “Made in Vietnam” trở nên cạnh tranh hơn.

Và ngày nay, những sản phẩm của Masan hầu như đều xuất hiện trong mọi gian bếp của người tiêu dùng Việt.