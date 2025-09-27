Đóng

Cổ phiếu Vingroup lập đỉnh: Vợ ông Phạm Nhật Vượng gia nhập 'CLB tỷ phú USD'

(VTC News) -

Cổ phiếu Vingroup lập đỉnh lịch sử giúp bà Phạm Thu Hương, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu sở hữu hơn 1 tỷ USD.

Nguyễn Ngọc
