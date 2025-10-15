Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM sẽ giải được bài toán kẹt xe vào năm 2035

(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết lĩnh vực giao thông cực kỳ quan trọng. TP.HCM đang tập trung mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng. Đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để thực hiện quy hoạch, phát triển.

Chia sẻ với các đại biểu ở buổi thảo luận tổ Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, chiều 14/10, ông Nguyễn Văn Được thẳng thắn nhìn nhận các vấn đề lớn, đang tồn tại TP.HCM như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường mà Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Thành phố khắc phục.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cam kết thành phố sẽ giải quyết được bài toán kẹt xe vào năm 2035.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết bài toán kẹt xe sẽ được TP giải quyết vào năm 2035, khi hàng loạt cầu đường, hệ thống metro đang đẩy mạnh đầu tư. (Ảnh: Hà Linh)

Giải pháp là ngay nhiệm kỳ này, TP.HCM sẽ tập trung hoàn thiện cho được các tuyến đường Vành đai 2, 3, 4; trong đó Vành đai 2, 3 đang triển khai, Vành đai 4 sẽ khởi công đầu năm 2026.

Song song đó, các tuyến đường đối ngoại huyết mạch liên kết vùng Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 và tuyến Quốc lộ 1A về miền Tây cũng sẽ triển khai và hoàn thành.

Đối với hệ thống đường sắt đô thị, thành phố đang đẩy mạnh đầu tư, kêu gọi nhà đầu tư. Một tín hiệu tích cực là từ khi có chủ trương cho phép tư nhân tham gia, rất nhiều nhà đầu tư lớn đăng ký thực hiện.

Hiện tại, các tuyến metro theo quy hoạch của TP có các doanh nghiệp lớn đề xuất nghiên cứu, đầu tư.

Cụ thể là Thaco đề xuất tuyến metro số 2 Thủ Thiêm - Long Thành kết nối sân bay; Vingroup đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm thành phố đi Cần Giờ; Sovico đăng ký làm tuyến metro số 4 kết nối từ Hóc Môn đến Khu đô thị Hiệp Phước còn Becamex sẽ làm tuyến đường sắt Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép.

Ông Được nói mô hình hợp tác công tư (PPP) là con đường duy nhất để giải quyết nhanh, hoàn thành mạng lưới 7 tuyến đường sắt trong khoảng 10 năm tới theo kế hoạch. Đây là mô hình hợp lý vì nguồn vốn ngân sách TP có hạn.

Nhiều công trình giao thông đang dần hoàn thiện ở khu Đông TP.HCM kỳ vọng giảm được tình trạng kẹt xe trong thời gian tới. (Ảnh: Lương Ý)

Một giải pháp để giải quyết bài toán kẹt xe của TP là di dời toàn bộ cảng ven sông Sài Gòn xuống khu vực Cái Mép – Thị Vải. Khi các cảng hàng hóa không còn tập trung ở trung tâm thì chắc chắn tình trạng kẹt xe sẽ giảm.

"Kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm, trong đó bài toán ngập nước là không dễ giải quyết. Chúng tôi đã gặp các lãnh đạo Trung ương và hứa với Thủ tướng sẽ quyết tâm đến 2035 sẽ giải quyết được bài toán kẹt xe của Thành phố. Còn ô nhiễm không khí để giải quyết triệt để khó, nhưng mà giảm được. Riêng vấn đề ngập nước vẫn là một thách thức nan giải", ông Được chia sẻ.

Chủ tịch TP.HCM nói thêm kinh tế TP.HCM cũng có những giai đoạn “thăng trầm”, gần đây có vẻ chậm đi, nhưng vẫn đóng góp vai trò vô cùng quan trọng, là cực tăng trưởng cho đất nước.

TP.HCM cũng giống như phòng thí nghiệm thể chế chính sách về kinh tế, là nơi khởi nguồn các chính sách kinh tế. Kinh tế tư nhân, kinh tế đa thành phần đều xuất phát ở đây. Ông đề nghị tất cả gạt hết những tư tưởng cục bộ địa phương, để cùng đoàn kết, đồng tâm thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu là một.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm, TP.HCM thời gian qua đã tập trung và đang tiếp tục triển khai mạnh phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông xanh; các giải pháp chống ngập, ô nhiễm không khí.

Riêng ngập nước, khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu thì TP.HCM hiện nay có trên 80 điểm ngập.

Kẹt xe là một trong những thách thức lớn của TP.HCM hiện nay. (Ảnh: Lương Ý)

Về tài chính, ông Lâm cho biết trong 5 năm tới, nhu cầu đầu tư của TP.HCM trên 3 triệu tỷ đồng, TP.HCM cân đối được hơn 1 triệu tỷ đồng. Nguồn lực còn lại, ông đề nghị tận dụng nguồn lực từ đất đai để thu hút đầu tư theo hợp đồng BT. Bên cạnh đó là phát triển TOD, phát hành trái phiếu.

Một vấn đề lưu ý là nhân sự chất lượng cao cho giao thông, hạ tầng. TP cần có giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bằng những cơ chế, chính sách đặc biệt.

Chuẩn bị đầu tư 154 dự án hạ tầng giao thông

Trong báo cáo về việc thực hiện quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng và đóng góp ý kiến phục vụ thẩm tra dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) của UBND TP.HCM mới đây, Sở Xây dựng cho biết đang chuẩn bị đầu tư 154 dự án hạ tầng giao thông trong giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có 29 dự án nhóm A.

Trong số này, nhiều dự án quan trọng đang chuẩn bị đầu tư như dự án đường Vành đai 4, cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT là các dự án mở rộng bao gồm Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, đường trục Bắc Nam)... cùng các dự án ở khu vực Bình Dương, Vũng Tàu cũ.

Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, TP đề ra 3 đột phá chiến lược, trong đó về hạ tầng, sẽ ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông tích hợp và thông minh, kết nối vùng - liên vùng.

Nhu cầu đầu tư của TP.HCM trong 5 năm tới ước tính trên 3 triệu tỷ đồng. (Ảnh: Lương Ý)

TP tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp mở rộng, đưa vào khai thác các tuyến giao thông huyết mạch như đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, các cao tốc TP.HCM - Bến Lức - Long Thành; TP.HCM - Mộc Bài; TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; Long Thành - Hồ Tràm…

Trong giai đoạn 5 năm tới, TP.HCM cũng sẽ tập trung thúc đẩy liên kết vùng, thông qua hệ thống đường kết nối TP.HCM Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng.

Ngoài ra, TP.HCM còn tập trung phát triển hệ thống đường sắt, bao gồm tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, đường sắt đô thị nối trung tâm đến Cần Giờ; đường sắt Bàu Bàng - Dĩ An - Cái Mép - Thị Vải; Bàu Bàng - Mộc Bài; TP.HCM - Cần Thơ...