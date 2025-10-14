Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(VTC News) -

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sáng nay 14/10 bước vào phiên khai mạc chính thức. Đại hội vinh dự có sự tham dự và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đại hội cũng vinh dự đón Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về dự và chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 còn vinh dự đón Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đại hội còn có sự tham dự của các lão thành cách mạng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ cùng 547 đại biểu đại diện cho 366.000 đảng viên toàn thành phố.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt, được tổ chức sau 3 tháng TP.HCM thực hiện hợp nhất với 2 trụ cột kinh tế lớn là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, trở thành nền kinh tế đa cực với quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,4 lần so với năm 2020, chiếm 23,1% GDP cả nước.

Phiên khai mạc Đại hội hôm nay được tường thuật trực tiếp tại 4 điểm cầu ngay trung tâm TP.HCM, Bình Dương, Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo, để người dân TP được theo dõi.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi các lão thành cách mạng về dự Đại hội.

Trong buổi sáng, các đại biểu sẽ nghe Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030; báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu cũng sẽ xem phim "TP.HCM tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới".

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, đại hội sẽ công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Bên cạnh đó là quyết định chỉ định đại biểu của Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại tổ, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ về dự Đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM là công trình được đánh giá thực hiện công phu, nghiêm túc, tổng hợp, tiếp thu trên cơ sở lấy ý kiến rộng rãi trong các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Gần 30.000 lượt ý kiến từ cán bộ, Nhân dân TP.HCM và các chuyên gia, nhà khoa học, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên đã mạnh dạn đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ vào những vấn đề lớn phát triển TP và đất nước. Nổi bật trong đó là các góp ý đề xuất thí điểm “sandbox” cho fintech và tài sản số, hình thành mô hình “tam giác phát triển” và tư duy quy hoạch "siêu kết nối”, để đưa TP.HCM vươn tầm khu vực.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng chỉ rõ hạn chế đang tồn tại của TP như hạ tầng giao thông đô thị chưa đồng bộ, ngập nước và ô nhiễm môi trường; các quy hoạch còn chậm, tâm lý “sợ trách nhiệm” vẫn tồn tại.

Góp ý cho phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030, đa số ý kiến thống nhất TP.HCM sau hợp nhất có tiềm lực vượt trội, là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, áp lực hạ tầng chưa đồng bộ, kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường vẫn là thách thức lớn. Đặc biệt đáng chú ý là chênh lệch giữa vùng lõi trung tâm TP và vùng ven.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng mở đầu phiên khai mạc đại hội. (Ảnh: BTC)

Các góp ý mong muốn TP.HCM tạo thêm những dấu ấn mới, đột phá hơn, vừa tháo gỡ điểm nghẽn lâu nay, vừa mở rộng không gian phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường liên kết vùng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tháo các điểm nghẽn thể chế, hạ tầng, môi trường đô thị...

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất TP.HCM cần hướng phát triển đa cực, khai thác mạnh xu hướng mới như kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với mục tiêu phát triển kinh tế, nhiều ý kiến cho rằng TP.HCM cần gắn các mục tiêu tăng năng suất và đầu tư phát triển. Tập trung phát triển nhân lực số, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới công nghệ.

Có ý kiến đề nghị TP tính đến xây dựng khu công nghiệp phụ trợ cho ngành bán dẫn, tập trung vào thiết kế vi mạch, đóng gói, thí điểm pháp lý cho fintech và tài sản số, để thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đạt chuẩn quốc tế, hướng tới trung tâm tài chính - công nghệ - logistics thông minh của khu vực.

Học sinh TP.HCM phát triển công nghệ lắp ráp ô tô tự động tham gia triển làm tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Một số ý kiến đề nghị đầu tư nâng cấp phòng thí nghiệm dùng chung trong các lĩnh vực chiến lược như vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới, coi đây là “bệ phóng” cho doanh nghiệp công nghệ cao.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh liên kết vùng, nhất là với Vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm chiến lược, kết nối liên vùng như Vành đai 2, metro Bến Thành - Tham Lương, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; các tuyến cao tốc, cảng biển.

Đồng thời, TP nhanh chóng có bản đồ quy hoạch không gian ngầm và cơ chế phát triển mô hình TOD quanh các ga metro. Phát triển đô thị theo định hướng giao thông, mở rộng trục giao thông kết nối Cái Mép - Thị Vải - sân bay Long Thành.

Một số ý kiến nhấn mạnh, cần hình thành cơ chế hợp tác công - tư trong nghiên cứu phát triển; xây dựng “Quỹ đổi mới sáng tạo TP.HCM” và “Thung lũng đổi mới sáng tạo” có quy mô khu vực, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tri thức và khởi nghiệp mang tầm quốc tế.

TP.HCM hiện có hơn 100 khu công nghiệp, trong đó nhiều khu công nghiệp xanh, sáng tạo thu hút đông các tập đầu tư lớn trên thế giới.

Môi trường đô thị, quy hoạch vẫn là vấn đề quan tâm, nhận nhiều góp ý nhất. Các ý kiến đề nghị TP.HCM cần nêu rõ lộ trình giảm ùn tắc giao thông, tăng diện tích cây xanh, nâng tỷ lệ xử lý rác thải tái chế lên trên 95%.

Đáng chú ý, việc chuyển đổi phương tiện giao thông xanh sạch, với mục tiêu thay thế các xe xăng cũ sang xe điện nhận nhiều góp ý yêu cầu tính đến khả năng chi trả của người dân, cần ưu tiên giải pháp tăng mảng xanh và giảm phát thải khí nhà kính.

Có đề xuất xây dựng hệ thống Smart Pole tích hợp AI, 5G, camera, cảm biến môi trường và sạc xe điện, được xem là “xương sống vật lý” cho chính quyền số.

Về an sinh xã hội, nhiều ý kiến đề nghị phát triển các ngành dịch vụ, sản phẩm cho người cao tuổi, mở rộng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tăng chính sách trợ cấp người trên 65 tuổi, đồng thời nâng cao mức sinh, giảm nghèo bền vững và bảo vệ người yếu thế.