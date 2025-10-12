Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Ngày 12/10, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, phường Long Bình).
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng đoàn.
Tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng, đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, bày tỏ lòng tri ân công đức to lớn của các Vua Hùng cùng các bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng non sông gấm vóc Việt Nam.
Không khí trang nghiêm tại buổi dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Tiếp đó, tại Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị danh tướng có công mở cõi, đặt nền móng cho vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa, nay là TP.HCM, đồng thời ghi nhận công lao của ông trong việc thiết lập hệ thống chính quyền đầu tiên ở vùng đất Nam Bộ.
Sau lễ dâng hương, đoàn chia thành nhiều tổ để tham quan các công trình, địa danh tiêu biểu của TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như: Tòa nhà VNG Campus, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Cảng Gemalink, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, Khu công nghiệp Becamex Bình Dương, và Trung tâm Hội nghị triển lãm phường Bình Dương.
Cùng ngày, đoàn đại biểu cũng tham quan và trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), công trình giao thông trọng điểm của TP.HCM.
Các hoạt động trên nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thể hiện tinh thần tri ân, đoàn kết và khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác.
Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày (13 - 15/10), với sự tham dự của 550 đại biểu, chia thành 12 tổ thảo luận. Phiên trù bị dự kiến tổ chức ngày 13/10, phiên khai mạc chính thức diễn ra sáng 14/10.