Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Tiếp đó, tại Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị danh tướng có công mở cõi, đặt nền móng cho vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa, nay là TP.HCM, đồng thời ghi nhận công lao của ông trong việc thiết lập hệ thống chính quyền đầu tiên ở vùng đất Nam Bộ.