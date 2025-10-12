Bí thư Trần Lưu Quang cùng đại biểu tham quan Metro số 1 trước thềm Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Sáng 12/10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu tham quan ga Bến Thành, công trình điểm nhấn của tuyến Metro số 1, trong chương trình tham quan các địa danh tiêu biểu trước thềm Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.
Điểm đến đầu tiên của đoàn là ga Bến Thành – trung tâm tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, công trình giao thông hiện đại bậc nhất của TP.HCM, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của đô thị trong hành trình phát triển hạ tầng giao thông công cộng.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham dự cùng đoàn đại biểu trong chuyến tham quan ý nghĩa này. Đây là một trong những hoạt động trước thềm đại hội, nhằm giúp các đại biểu có cái nhìn toàn diện về sự phát triển của thành phố sau hợp nhất.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang di chuyển xuống tàu tại ga Bến Thành, bắt đầu chuyến tham quan tuyến Metro số 1 cùng đoàn đại biểu thành phố.
Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày (13 - 15/10), với sự tham dự của 550 đại biểu, chia thành 12 tổ thảo luận. Phiên trù bị dự kiến tổ chức ngày 13/10, phiên khai mạc chính thức diễn ra sáng 14/10.
Trước đó, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM Phạm Hồng Sơn cho biết, chương trình tham quan thực tế tại 3 vùng gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM cũ mang ý nghĩa chính trị - tư tưởng sâu sắc. Hoạt động giúp các đại biểu hình dung rõ hơn về quy mô, cấu trúc, bản sắc và tiềm năng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
Hiện TP.HCM đã trở thành một đô thị đặc biệt mở rộng, với 3 vùng phát triển mang đặc trưng riêng nhưng có tính bổ trợ lớn cho nhau. Các chuyến tham quan giúp đại biểu trực tiếp quan sát, trao đổi, tích lũy thêm chất liệu thực tiễn để đóng góp thiết thực cho văn kiện đại hội.