Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ VI - năm 2025

(VTC News) -

Phát biểu tại Đại hội, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VOV, cho biết Đại hội lần này là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, trân trọng và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong lao động, sáng tạo trong công việc và cống hiến cho sự nghiệp chung của Đài Phát thanh quốc gia.

Đồng thời, đây cũng là thời điểm quan trọng để đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thiết thực, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả; phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại Đại hội.

Khái quát công tác thi đua - khen thưởng của VOV trong 5 năm qua, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nêu rõ, phong trào thi đua tại VOV có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu và ngày càng thực chất.

"Nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực đã được áp dụng hiệu quả trong công tác quản lý, biên tập chương trình, đổi mới hình thức tuyên truyền và phát sóng, đưa các sản phẩm báo chí của Đài Tiếng nói Việt Nam đến gần hơn với công chúng, khán thính giả và độc giả.

Bên cạnh đó, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai và ứng dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam", Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh.

Từ các phong trào thi đua, theo ông Đỗ Tiến Sỹ, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến.

Đó là những phóng viên không quản ngại gian khó, dấn thân vào vùng sâu, vùng xa, điểm nóng để mang về những câu chuyện chân thực; là những kỹ thuật viên lặng thầm phía sau, ngày đêm bảo đảm làn sóng phát thanh luôn thông suốt; là những biên tập viên miệt mài với từng câu chữ, chắt lọc thông tin để truyền tải đến công chúng một cách chính xác, kịp thời và hấp dẫn; là những cán bộ làm công tác tham mưu, phục vụ tận tuỵ góp phần quan trọng vào sự vận hành hiệu quả của VOV.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Giám đốc VOV khẳng định, họ chính là những tấm gương sáng của tinh thần thi đua yêu nước, vinh dự được trao tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng và nhiều phần thưởng cao quý của các bộ, ngành, khẳng định vị thế và uy tín của VOV - cơ quan báo chí chủ lực quốc gia.

Trong 5 năm qua, VOV đạt nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước. Toàn Đài đoạt hơn 550 giải báo chí trong nước và quốc tế, gấp 5 lần so với giai đoạn trước, trong đó có hơn 60 giải A và giải Xuất sắc.

Đặc biệt, lần đầu tiên, trong 4 năm liên tiếp, VOV giành 17 giải quốc tế, trong đó có 8 giải Xuất sắc và giải Nhất ở nhiều thể loại khó như nội dung số, thông điệp xã hội..., khẳng định bản lĩnh, tài năng và sức sáng tạo của đội ngũ phóng viên, biên tập viên VOV trên trường quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm xây dựng và phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ Ba vì đã có "bề dày truyền thống, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc".

"Đây không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là sự ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi, sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động Đài Tiếng nói Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm qua", ông Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Bước vào giai đoạn mới, Tổng Giám đốc khẳng định, VOV đang có những bước chuyển mạnh mẽ để tiếp tục khẳng định là cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực phát thanh và báo chí số; duy trì và mở rộng vùng phủ sóng phát thanh truyền thống, dẫn đầu tại Việt Nam về podcast, nâng cao chất lượng nội dung và khả năng tiếp cận, tương tác với công chúng qua các nền tảng số.

Đến năm 2045, VOV phấn đấu đạt vị thế quốc tế, đứng trong nhóm 100 cơ quan truyền thông lớn của thế giới; trở thành một trong những cơ quan truyền thông đối ngoại hàng đầu của Việt Nam.

Thừa ủy quyền Thủ tướng, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho tập thể và các cá nhân.

Trong khuôn khổ Đại hội, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ phát động phong trào Thi đua yêu nước của VOV giai đoạn 2025-2030: "Phát huy truyền thống vẻ vang của Đài Tiếng nói Việt Nam, thay mặt Đảng uỷ, tập thể Lãnh đạo Đài, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động phát huy cao độ tinh thần yêu nước, đoàn kết, trách nhiệm, hăng hái thi đua với khẩu hiệu: Tiếng nói Việt Nam: Phát huy truyền thống - Chung sức đồng lòng - Đổi mới sáng tạo - Số hóa hiện đại - Kiến thiết tương lai".

Đồng thời, ông Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu tiếp tục thi đua đổi mới tư duy, cách làm để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ với phương châm 16 chữ mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng VOV: "Bản lĩnh - Khách quan - Toàn diện - Kịp thời - Bản sắc - Số hóa - Sáng tạo - Hiệu quả".

Để làm được những điều này, theo ông, mỗi tập thể, đơn vị, mỗi người VOV phải nỗ lực từng ngày, từng việc với tinh thần phụng sự vì sự phát triển của VOV và đất nước Việt Nam thân yêu.

"Phát huy truyền thống anh hùng của Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng ta tin tưởng phong trào thi đua của Đài sẽ có nhiều khởi sắc, ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến, nhiều sáng kiến đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đài được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao", Tổng Giám đốc VOV kêu gọi.

Ông tin tưởng, phong trào thi đua của VOV giai đoạn 2025-2030 sẽ tiếp tục gặt hái những thành tích mới, thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc màu của phong trào thi đua yêu nước toàn quốc, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của VOV, của nền báo chí cách mạng; góp phần xây dựng một Việt Nam "hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc".

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc VOV cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2020-2025.

Tại Đại hội, Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, 1 tập thể và 2 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng; 3 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Dịp này, Tổng Giám đốc VOV quyết định tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 27 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2020-2025.

Tổng Giám đốc VOV cũng quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9; hoạt động Triển lãm thành tựu Đất nước; các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập VOV.