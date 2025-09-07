Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam

Trên hành trình ấy, VOV kiên định thực hiện sứ mệnh cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, VOV khẳng định vị thế là cơ quan truyền thông quốc gia tiên phong trong xây dựng nền báo chí cách mạng hiện đại; góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, đưa “Tiếng nói Việt Nam” vươn xa khắp nơi trên thế giới. VOV thực sự trở thành cầu nối thông tin chiến lược, kịp thời truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước trong cả thời chiến lẫn thời bình; là diễn đàn rộng mở phản ánh tiếng nói của Nhân dân; là nhịp cầu giao lưu văn hóa, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.