Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam

Sáng 7/9, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.
Tham dự Lễ kỷ niệm có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các Ủy viên Trung ương Đảng, Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và các địa phương. Buổi lễ còn có sự hiện diện của các vị Đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đài Phát thanh quốc gia Lào, Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia, Đài Phát thanh quốc gia Campuchia.
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng điều hành chương trình Lễ kỷ niệm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quốc tế dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trong lễ kỷ niệm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Thủ tướng khẳng định trong suốt chặng đường 80 năm qua, VOV ngày càng khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trong mọi mặt đời sống xã hội; đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng đa dạng, phong phú của Nhân dân; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Trong bài diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2045, Đài Tiếng nói Việt Nam phấn đấu đạt được vị thế quốc tế, đứng trong nhóm 100 cơ quan truyền thông lớn của thế giới, trở thành một trong những cơ quan truyền thông đối ngoại hàng đầu của Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đài Tiếng nói Việt Nam.
Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Đài Tiếng nói Việt Nam bức trướng với dòng chữ: "Đài Tiếng nói Việt Nam: Truyền thống - Bản lĩnh - Sắc bén - Khách quan - Toàn diện - Linh hoạt - Kịp thời - Sáng tạo - Bản sắc - Đồng thuận - Đồng hành - Số hóa - Kết nối - Hiệu quả".
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
Nhà báo Hoàng Văn Ân, Ban Thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
Lãnh đạo Đài, nguyên lãnh đạo Đài, lãnh đạo các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam đại diện cho các thế hệ cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên, văn nghệ sỹ của Đài Tiếng nói Việt Nam qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm.
Cách đây tròn 80 năm, vào lúc 11h30 ngày 7/9/1945, từ Thủ đô Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) lần đầu tiên phát sóng bản tin chính thức. Trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam đã truyền đi nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng công bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và bạn bè quốc tế ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Sự kiện ấy đánh dấu sự ra đời của phát thanh quốc gia, trở thành biểu tượng truyền thông đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập - nơi báo chí khẳng định vai trò là mặt trận tư tưởng và văn hóa tiên phong của Đảng và Nhà nước ta.
Từ dấu mốc trọng đại đó, VOV luôn luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc, gắn bó mật thiết với từng chặng đường cách mạng, kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 80 năm, từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, VOV đã vươn mình trở thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện lớn mạnh.
Trên hành trình ấy, VOV kiên định thực hiện sứ mệnh cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, VOV khẳng định vị thế là cơ quan truyền thông quốc gia tiên phong trong xây dựng nền báo chí cách mạng hiện đại; góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, đưa “Tiếng nói Việt Nam” vươn xa khắp nơi trên thế giới. VOV thực sự trở thành cầu nối thông tin chiến lược, kịp thời truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước trong cả thời chiến lẫn thời bình; là diễn đàn rộng mở phản ánh tiếng nói của Nhân dân; là nhịp cầu giao lưu văn hóa, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.