Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng nay (10/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên bế mạc.
Đến dự Đại hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng đại biểu các tỉnh, thành phố và các nguyên lãnh đạo tỉnh qua các nhiệm kỳ.
Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, công nghệ số và hình ảnh thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh qua các nhiệm kỳ.
Đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi sức khoẻ các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân về dự Đại hội.
Trong phiên làm việc cuối, Đại hội thông qua các nội dung quan trọng, như: Báo cáo kết quả phiên trù bị, ngày làm việc thứ 2 và chương trình làm việc ngày thứ 3; trình chiếu phóng sự về kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo tham luận.
Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.
Sau đó, Đại hội tiếp tục thảo luận Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bộ Chính trị cũng chỉ định 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Nguyễn Mạnh Hùng (Thường trực), ông Nguyễn Văn Út, ông Phạm Hùng Thái, ông Nguyễn Thanh Hải.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 67 người, Ban Thường vụ gồm 20 người.
Bí thư Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh, với những kết quả đạt được, có thể khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công rất tốt đẹp. Toàn thể Đại hội đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao khi thông qua Nghị quyết Đại hội. Trong đó, Đại hội nhất trí đề ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững; đặc biệt là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thương chiến lược với Campuchia và các nước ASEAN. Đại hội đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu, thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ của tỉnh, đặc biệt là các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. Đó là tăng trưởng kinh tế đạt hai con số từ 10 - 10,5%; thu ngân sách sẽ tăng 50%; thu nhập bình quân đầu người đến 2030 đạt trên 94 triệu đồng; đến năm 2030 toàn tỉnh phấn đấu không còn hộ nghèo…