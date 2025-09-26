5 cầu thủ ngoại sắp nhập tịch không kịp lên tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Tháng 10/2025, đội tuyển Việt Nam tiếp tục hội quân và có hai trận đấu đặc biệt quan trọng với Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik rất cần chiến thắng cách biệt lớn để lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, ông Kim vẫn không có được sự phục vụ của một loạt cầu thủ nhập tịch được chờ đợi.

Đầu tiên, Nguyễn Xuân Son vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương gãy chân gặp phải từ AFF Cup 2024. Bất chấp giai đoạn hồi phục tốt trong thời gian qua, Xuân Son vẫn cần thêm ít nhất 2 tháng nữa để trở lại sân cỏ chứ chưa nói đến chuyện thi đấu đỉnh cao. HLV Kim Sang-sik buộc phải chuẩn bị phương án không có cậu học trò cưng.

Hendrio vẫn chưa chính thức trở thành công dân Việt Nam.

Nhiều trận đấu vừa qua, hàng công của đội tuyển Việt Nam tỏ ra bế tắc. Một loạt tiền vệ như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải,...thay nhau làm nhiệm vụ ghi bàn. Các tiền đạo lại có phần bế tắc, đây là nỗi lo của đội tuyển.

Trường hợp tiếp theo gọi tên Hendrio Araujo. Chặng đường nhập tịch của tiền vệ tấn công gốc Brazil tưởng chứng suôn sẻ nhưng lại gặp trắc trở ở khâu cuối cùng. Hiện nay, hà nội fc và bản thân cầu thủ sinh năm 1994 đang hoàn tất những khâu cuối cùng và anh hy vọng mình có thể ra sân thi đấu từ cuối năm 2025.

Trong khi đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ nguyện vọng đặc biệt với trường hợp của Gustavo Santos - trung vệ mới gia nhập CLB Đà Nẵng. Ngôi sao người Brazil sở hữu chiều cao đến 1m95 và được xem như sự bổ sung hoàn hảo cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Ông Kim và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có công văn xác nhận việc Gustavo là tài năng đặc biệt và đủ trình độ cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Bộ Văn Hóa - Thể thao và Du Lịch đã đề nghị Bộ Công an và Bộ Tư pháp hỗ trợ trường hợp này. Gustavo sinh sống ở Việt Nam hơn 7 năm qua. Anh có nhiều điều kiện để nhập tịch nhưng nhà vô địch Cúp Quốc gia 2023 sẽ vẫn phải chờ đến cuối năm 2025.

Với các trường hơp của Gordon Rimario (Thanh Hóa), Janclesio, Geovane Magno (Ninh Bình) hay Patrik Lê Giang (Công an TP.HCM), việc nhập tịch của họ có thể kéo dài hơn so với những trường hợp nói trên.

Đáng chú ý, Patrik Lê Giang là Việt kiều Slovakia. Ông Kim Sang-sik cũng hơn một lần mong muốn hoàn tất quá trình nhập tịch cho người gác đền sinh năm 1992.

Ở 2 trận đấu với Nepal, đội tuyển Việt Nam chỉ có thể chờ đợi màn tỏa sáng của một vài ngôi sao việt kiều như Cao Pendant Quang Vinh hay Nguyễn Filip. Khâu ghi bàn được đặt lên vai của dàn cầu thủ "nội địa" như Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải hay Nguyễn Hoàng Đức.