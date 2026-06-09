Yamal tiếp tục vắng mặt, Tây Ban Nha thắng Peru 3-1 trước World Cup 2026

(VTC News) -

Tây Ban Nha đánh bại Peru 3-1 trong trận giao hữu cuối cùng trước World Cup 2026. Lamine Yamal tiếp tục vắng mặt ở trận đấu này, không có tên trong cả đội hình đá chính lẫn dự bị.

Trận đấu sớm đi theo hướng có lợi cho Tây Ban Nha. Phút thứ 2, Oyarzabal nhận bóng, tự tạo khoảng trống rồi tung cú sút xa rất mạnh vào góc phải, đưa đội khách vượt lên. Bàn thắng sớm giúp Tây Ban Nha dễ triển khai thế trận kiểm soát.

Trong hiệp một, Tây Ban Nha cầm bóng 65% và chơi mạch lạc hơn ở các pha phối hợp trung lộ. Peru không chỉ phòng ngự, nhưng khả năng chuyển trạng thái của đội chủ nhà thiếu độ chính xác.

Các cầu thủ Tây Ban Nha chơi bóng chậm rãi nhưng luôn sẵn sàng cho các pha tăng tốc bất ngờ. Phút 32, từ đường chuyền của Rodri, Ferran Torres kiến tạo cho Pedri dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Tây Ban Nha (áo đỏ) không gặp nhiều khó khăn trước Peru. (Ảnh: Reuters)

Sau giờ nghỉ, Tây Ban Nha thay đổi nhiều vị trí nhưng vẫn giữ được thế chủ động. Phút 53, từ pha xử lý của Yeremi Pino bên cánh phải, thủ môn Pedro Gallese lúng túng đẩy bóng về lưới nhà giúp Tây Ban Nha nâng tỷ số lên 3-0. Bàn thắng giúp đội bóng châu Âu thi đấu thảnh thơi hơn trong phần còn lại của trận đấu.

Peru bắt đầu có cơ hội và chơi tốt hơn trong nửa sau hiệp hai. Đội bóng Nam Mỹ có nhiều pha dứt điểm hơn so với Tây Ban Nha.

Sau vài pha lên bóng đáng chú ý, Peru rút ngắn tỷ số ở phút 66. Marcos Lopez chuyền bóng cho Jairo Velez dứt điểm bình tĩnh vào nóc lưới. Đây là pha bóng đáng báo động đối với Tây Ban Nha khi hàng phòng ngự của họ lộ ra khoảng trống rất lớn ở tình huống tưởng như không có gì nguy hiểm.

Tây Ban Nha không tạo thêm nhiều sức ép sau bàn thua. Peru cố gắng đẩy cao đội hình ở cuối trận, nhưng chỉ dừng lại ở một số pha bóng chưa đủ chính xác trong vòng cấm. Tây Ban Nha thắng 3-1 và kết thúc loạt giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026.