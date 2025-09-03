XSMN 4/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 4/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 4/9. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 4/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 4/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 4/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

- Dò số miền Nam ngày 2/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 2/9/2025

- Dò số miền Nam ngày 1/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 1/9/2025

- Dò số miền Nam ngày 31/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 31/8/2025

- Dò số miền Nam ngày 30/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 30/8/2025

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Lịch quay XSMN sẽ bắt đầu tuần với 3 đài gồm Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: XSMN sẽ tiếp nối cùng các đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tổ chức bởi Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ lần lượt mở thưởng XSMN.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMN sẽ đến từ các đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ sôi động với 4 đài cùng tham gia: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Tuần XSMN sẽ khép lại với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số có thể lựa chọn đến đại lý vé số gần nơi cư trú hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết để làm thủ tục nhận giải.

- Trong đó, nhận thưởng tại đại lý thường được nhiều người chọn bởi sự nhanh gọn và tiện lợi. Tuy nhiên, hình thức này sẽ kèm theo một khoản phí hoa hồng cho dịch vụ đổi thưởng, thường dao động trong khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng, tùy theo chính sách của từng đại lý.

- Ngược lại, nếu lĩnh giải trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có), và không phải trả thêm bất kỳ loại phí nào như khi đổi tại đại lý.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Người chơi trúng thưởng sẽ được công ty xổ số kiến thiết thanh toán giải trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Nếu có tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu vé số, quá trình trả thưởng sẽ tạm dừng và chỉ tiếp tục sau khi cơ quan chức năng có kết quả xác minh chính thức.

