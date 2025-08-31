XSMN 1/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 1/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 1/9. Tường thuật xổ số cthứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 1/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 1/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 1/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 30/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 30/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 30/8/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 30/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 30/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 29/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 29/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 29/8/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 29/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 29/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 28/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 28/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 28/8/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 28/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 28/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 27/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 27/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 27/8/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 27/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 27/8/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) được mở thưởng với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Lịch quay xổ số miền Nam (XSMN) được tiếp tục với các đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) được tổ chức do Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Ba đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận tham gia quay số xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) đến từ đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) thêm sôi động với 4 đài cùng mở thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) được khép lại tuần với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (trúng đủ 6 số): có 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba (trùng 5 số): có 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, giá trị 1 triệu đồng/giải.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: dành cho vé trúng 5 số cuối của giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng/giải.

- 45 giải khuyến khích: áp dụng cho vé chỉ sai đúng 1 số ở bất kỳ vị trí nào so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), trị giá 6 triệu đồng/giải.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người chơi cần nhớ, vé số trúng thưởng chỉ có giá trị trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Trong thời gian này, bạn phải đến công ty XSKT hoặc đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Nếu quá thời hạn, vé sẽ không còn hiệu lực và không được thanh toán.

- Đối với công ty xổ số kiến thiết, đơn vị có nghĩa vụ giữ kín thông tin cá nhân của người trúng thưởng và thực hiện chi trả đầy đủ số tiền trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.