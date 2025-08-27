XSMN 28/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 28/8/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 28/8. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 28/8/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 28/8 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 28/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ mở thưởng với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Lịch quay XSMN sẽ tiếp tục với các đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tổ chức bởi Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Ba đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận tham gia quay số XSMN.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMN sẽ đến từ Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ sôi động với 4 đài cùng mở thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ khép lại tuần với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể nhận giải tại đại lý vé số hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết.

- Đổi thưởng ở đại lý thường nhanh gọn và tiện lợi, nhưng bạn sẽ phải trả phí hoa hồng từ 0,5% đến 1% tùy từng nơi.

- Ngược lại, nếu đến công ty phát hành vé số, bạn sẽ nhận đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có) mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào.

Lưu ý khi lĩnh thưởng xổ số miền Nam

- Khi lĩnh thưởng, người trúng cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như CMND, CCCD, hộ chiếu, bằng lái xe hoặc sổ hộ khẩu.

- Trường hợp nhờ người khác nhận thay, cần có giấy ủy quyền hợp pháp kèm theo.

- Với giải thưởng trên 10 triệu đồng, người trúng bắt buộc phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật.

