XSMN 27/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 27/8/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 27/8. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 27/8/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 27/8 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 27/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 25/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 25/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 25/8/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 25/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 25/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 24/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 24/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 24/8/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 24/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 24/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 23/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 23/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 23/8/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 23/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 23/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 22/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 22/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 22/8/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 22/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 22/8/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN mở thưởng với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Lịch quay XSMN tiếp tục với các đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN được tổ chức bởi Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Ba đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận tham gia quay số XSMN.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMN đến từ Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN sôi động với 4 đài cùng mở thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: XSMN khép lại tuần với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải Đặc biệt: 1 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng, dành cho vé trúng đủ 6 chữ số theo thứ tự.

- Giải Nhất: 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng, áp dụng cho vé trúng 5 chữ số.

- Giải Nhì: 10 giải, trị giá 15 triệu đồng/giải cho vé trúng 5 chữ số.

- Giải Ba: 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng, khi vé trúng 5 chữ số.

- Giải Tư: 70 giải, trị giá 3 triệu đồng/giải, áp dụng cho vé trúng 5 chữ số.

- Giải Năm: 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, dành cho vé trúng 4 chữ số.

- Giải Sáu: 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng, cho vé trúng 4 chữ số.

- Giải Bảy: 1.000 giải, trị giá 200.000 đồng/giải, cho vé trúng 3 chữ số.

- Giải Tám: 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng, khi vé trúng 2 chữ số.

Giải phụ và khuyến khích:

- 09 giải phụ Đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, áp dụng cho vé sai duy nhất 1 số bất kỳ so với giải Đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).

Lưu ý khi lĩnh thưởng xổ số miền Nam

- Khi đến nhận thưởng, người trúng cần chuẩn bị một trong các giấy tờ hợp lệ như: CMND, Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu đứng tên, Giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu để hoàn tất thủ tục.

- Nếu ủy quyền cho người khác nhận thay, phải kèm theo giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định.

- Đối với giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người trúng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo luật hiện hành.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.