XSMN 30/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 30/8/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 30/8. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 30/8/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 30/8 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 30/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ được mở thưởng với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Lịch quay xổ số miền Nam sẽ được tiếp tục với các đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ được tổ chức do Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận tham gia quay số xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Nam sẽ đến từ đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ thêm sôi động với 4 đài cùng mở thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ được khép lại tuần với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Theo dõi kết quả XSMN mỗi ngày ở đâu?

- Báo điện tử VTC News sẽ tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam vào khung giờ 16h15–16h30 hằng ngày.

- Ngoài ra, các kênh xổ số chính thống cũng liên tục cập nhật thông tin giải thưởng và kết quả sau mỗi kỳ quay, thông qua bảng tin, truyền hình hoặc phát trực tiếp tại đài.

- Người chơi cũng có thể đến trường quay để theo dõi quá trình quay số minh bạch, và sau khi có kết quả, nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Khi trúng thưởng xổ số, người chơi có thể nhận giải trực tiếp tại Công ty XSKT phát hành vé hoặc tại các đại lý được ủy quyền ở khu vực miền Nam.

- Đổi thưởng tại đại lý thường nhanh gọn và tiện lợi, nhưng người trúng sẽ phải trả thêm phí hoa hồng cho đại lý, thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy nơi.

- Trong khi đó, nếu nhận thưởng tại Công ty XSKT, người chơi sẽ được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng (sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có) mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

