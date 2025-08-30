XSMN 31/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 31/8/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 31/8. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 31/8/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 31/8 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 31/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được mở thưởng với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Lịch quay xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tiếp tục với các đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tổ chức do Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận tham gia quay số xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) sẽ đến từ đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ thêm sôi động với 4 đài cùng mở thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được khép lại tuần với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần chú ý, vé số trúng thưởng chỉ có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Trong thời gian này, bạn phải đến công ty xổ số hoặc đại lý gần nhất để làm thủ tục nhận giải. Nếu quá hạn, vé sẽ không còn giá trị.

- Đối với công ty xổ số kiến thiết, đơn vị có trách nhiệm giữ bí mật thông tin cá nhân của người trúng thưởng và thực hiện chi trả đầy đủ số tiền trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng xổ số có thể đến trực tiếp Công ty XSKT phát hành vé hoặc thông qua đại lý được ủy quyền tại khu vực miền Nam để nhận giải.

- Nếu đổi thưởng tại đại lý, thủ tục diễn ra nhanh chóng và thuận tiện, tuy nhiên người chơi sẽ phải trả phí hoa hồng, thường từ 0,5% đến 1% tùy từng nơi.

- Ngược lại, khi lĩnh thưởng tại Công ty XSKT, người trúng sẽ nhận đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) mà không mất thêm khoản phí nào khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.