XSMB 25/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 25/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 25/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 25/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 25/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 23/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 23/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 23/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 23/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 23/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 22/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 22/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 22/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 22/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 22/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 21/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 21/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 21/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 21/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 21/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 20/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 20/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 20/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 20/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 20/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB quay thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB tiến hành quay số tại đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB quay thưởng trở lại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB được mở thưởng bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB tổ chức quay số tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB quay thưởng cuối tuần tại đài Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng XSMB

Khi nhận thưởng XSMB, người trúng cần chuẩn bị:

- Vé số trúng còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, CMND hoặc hộ chiếu Việc đầy đủ giấy tờ giúp xác minh danh tính và quyền sở hữu hợp pháp, đảm bảo quá trình nhận thưởng minh bạch, tránh rủi ro gian lận.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng thưởng XSMB cần lưu ý rằng thời hạn lĩnh thưởng chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Sau khoảng thời gian này, vé sẽ mất giá trị và không được công nhận để trả thưởng. Do đó, người chơi nên chủ động kiểm tra thời hạn và đến nhận giải sớm, vừa đảm bảo quyền lợi vừa tránh các rủi ro phát sinh do chậm trễ.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.