XSMB 22/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 22/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 22/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 22/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 22/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 20/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 20/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 20/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 20/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 20/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 19/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 19/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 19/10/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 19/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 19/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 18/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 18/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 18/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 18/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 18/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 17/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 17/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 17/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 17/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 17/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay số bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) thực hiện quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) được mở thưởng bởi đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần đảm bảo tấm vé của mình đáp ứng đủ các yêu cầu dưới đây:

- Vé do Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành hợp lệ: Chỉ những vé được in và phát hành chính thức, có đầy đủ thông tin, ký hiệu rõ ràng, đúng mẫu quy định mới được chấp nhận để nhận thưởng.

- Dãy số trùng khớp kết quả quay thưởng: Các con số trên vé phải hoàn toàn khớp với kết quả được công bố trong kỳ quay tương ứng.

- Tình trạng vé nguyên vẹn: Vé trúng phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, không bị rách, nhàu, tẩy xóa, dán nối hay hư hại ảnh hưởng đến thông tin.

- Nhận thưởng trong thời hạn quy định: Người chơi cần tiến hành thủ tục lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị.

- Không có tranh chấp hoặc khiếu nại: Giải thưởng chỉ được trao khi vé không nằm trong bất kỳ vụ tranh chấp, khiếu nại hay vi phạm pháp lý nào.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay số mở thưởng bởi các công ty xổ số kiến thiết và được truyền hình trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào 18h15 hằng ngày. Đây là khung giờ quen thuộc để người chơi theo dõi kết quả một cách nhanh chóng và chính xác.

- Bên cạnh hình thức xem trực tiếp, người chơi cũng có thể nhận kết quả XSMB qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên cách này sẽ phát sinh chi phí dịch vụ.

- Để tiện lợi và tiết kiệm hơn, bạn có thể truy cập website chính thức vtcnews.vn – nơi cung cấp kết quả xổ số miền Bắc hằng ngày miễn phí, cập nhật nhanh, chính xác và đáng tin cậy.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.