XSMB 20/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 20/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 20/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 20/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 20/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay số bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được thực hiện quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng bởi đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể nhận giải trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc thông qua các đại lý được ủy quyền gần nơi cư trú. Cách nhận qua đại lý thường được lựa chọn vì nhanh chóng và tiện lợi.

- Khi lĩnh thưởng tại đại lý, người chơi sẽ trả một khoản phí hoa hồng nhỏ, thường dao động từ 0,5% – 1% giá trị giải, tùy theo quy định của từng đại lý. Khoản này được xem là chi phí dịch vụ đổi thưởng.

- Nếu muốn nhận toàn bộ số tiền trúng mà không mất phí, người chơi có thể đến công ty xổ số miền Bắc để làm thủ tục nhận thưởng trực tiếp, chỉ cần nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có hiệu lực nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số. Sau thời hạn này, vé sẽ hết giá trị và không được chấp nhận lĩnh thưởng.

- Công ty xổ số kiến thiết XSMB sẽ tiến hành chi trả giải thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Thông thường, việc trả thưởng được thực hiện sớm hơn để đảm bảo quyền lợi cho người chơi.

- Toàn bộ quy trình trao thưởng XSMB được tiến hành minh bạch, chính xác và nhanh gọn, giúp người trúng thưởng dễ dàng nhận giải mà không gặp bất kỳ khó khăn hay chậm trễ nào.

