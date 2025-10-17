XSMB 17/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 17/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 17/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 17/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 17/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 15/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 15/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 15/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 15/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 14/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 14/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 14/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 14/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 13/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 13/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 12/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/10/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 12/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ mở thưởng do đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ quay số do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ thực hiện quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ quay thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ mở thưởng do đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi cần mang vé số đến Công ty Xổ số Kiến thiết nơi phát hành để làm thủ tục nhận thưởng. Lưu ý, vé trúng phải còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chắp vá và vẫn trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ hết giá trị và không được thanh toán.

- Đối với các giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần giá trị giải thưởng theo quy định của pháp luật.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để việc theo dõi kết quả xổ số ba miền diễn ra thuận tiện và chính xác, nhà nước đã quy định rõ khung giờ quay thưởng cho từng khu vực như sau:

- Miền Nam là khu vực quay thưởng sớm nhất, bắt đầu từ 16h15 đến 16h35 hằng ngày.

- Miền Trung tiếp nối với thời gian quay từ 17h15 đến 17h35, kết quả từng giải được công bố ngay sau khi quay để người chơi dễ dàng cập nhật.

- Miền Bắc là đài quay cuối cùng trong ngày, diễn ra từ 18h15 đến 18h35, thường thu hút sự quan tâm lớn của người chơi.

Lưu ý: người tham gia nên dò kết quả đúng với khu vực mình mua vé, tránh nhầm lẫn — ví dụ, vé miền Trung chỉ được tra tại kết quả xổ số miền Trung, không áp dụng cho miền Bắc.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.