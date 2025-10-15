XSMB 15/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 15/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 15/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 15/10/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp miền Bắc mới nhất

- Thứ Hai: XSMB quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB mở thưởng do đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB quay số do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB thực hiện quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB quay thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB mở thưởng do đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).

Tránh làm rách vé, nhòe mực tấm vé XSMB

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc bảo quản vé số là yếu tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo quyền lợi người chơi. Vé hợp lệ phải còn nguyên vẹn, không rách, không bị nhòe mực hay tẩy xóa bất kỳ thông tin nào.

- Nếu vé bị hư hỏng, mất góc hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa, dù trúng thưởng, bạn vẫn có thể không được công nhận. Quy định này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình trả thưởng.

- Vì vậy, sau khi mua vé, bạn nên cất giữ cẩn thận ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng và độ ẩm. Việc bảo quản đúng cách không chỉ giúp giữ vé nguyên vẹn mà còn đảm bảo bạn không bỏ lỡ cơ hội nhận giải khi may mắn trúng thưởng.

Nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ gì khi nhận thưởng?

Khi đến lĩnh thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần mang theo:

- Tấm vé số trúng thưởng còn nguyên hình, không bị rách, nhàu nát hay tẩy xóa thông tin.

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn thời hạn.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ không chỉ giúp xác minh danh tính và quyền sở hữu vé, mà còn đảm bảo việc nhận thưởng diễn ra nhanh chóng, an toàn và đúng quy trình.

