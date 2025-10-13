XSMB 13/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 13/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 13/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 13/10/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sé được quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được mở thưởng do đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ được quay số do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được thực hiện quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được quay thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được mở thưởng do đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả để đến nhận giải. Sau thời điểm này, vé trúng sẽ mất giá trị và không được thanh toán. Do đó, người chơi nên kiểm tra kỹ vé và tiến hành lĩnh thưởng đúng hạn để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình.

Cần bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để đảm bảo quyền lợi khi trúng thưởng, người chơi cần giữ vé số miền Bắc nguyên vẹn, không để rách, mờ mực hay tẩy xóa bất kỳ chi tiết nào. Bảo quản vé cẩn thận sẽ giúp quá trình xác minh và nhận thưởng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Nếu vé bị hư hỏng hoặc biến dạng, rất có thể sẽ không được công nhận hợp lệ, khiến người chơi mất quyền lĩnh thưởng.

