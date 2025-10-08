XSMB 8/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 8/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 8/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 8/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 6/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 6/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 6/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 5/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 5/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 5/10/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 5/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 4/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 4/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 4/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 4/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 3/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 3/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 3/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 3/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay số bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ do đài Quảng Ninh (XSQN) mở thưởng.

- Thứ Tư: Kết quả XSMB đến từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay thưởng từ đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ quay thưởng XSMB.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMB mở thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được khép lại do đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, bạn cần mang vé số đến Công ty xổ số phát hành để nhận giải. Vé phải nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hay chắp vá và còn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hành. Quá thời hạn này, vé sẽ mất giá trị để lĩnh thưởng.

- Với các giải từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Mức thuế áp dụng là 10% trên tổng giá trị giải thưởng và đây là bắt buộc theo pháp luật.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) gồm 6 đài quay số, mỗi ngày chỉ có một đài tiến hành mở thưởng. Lịch quay thưởng cụ thể như sau: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định, Chủ Nhật – Thái Bình.

- Vào ngày mở thưởng của từng đài, vé số sẽ được phát hành và phân phối rộng rãi trên toàn bộ các tỉnh, thành miền Bắc. Tuy nhiên, mỗi đài chỉ được phép bán vé trong đúng ngày quay thưởng của mình, không kéo dài sang ngày khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.