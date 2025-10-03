XSMB 3/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 3/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 3/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 3/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 3/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 3/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tiếp tục do đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng trở lại tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được đài Hải Phòng (XSHP) thực hiện.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được kết thúc tuần bằng kỳ quay của đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người chơi trúng thưởng XSMB có thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hành vé để làm thủ tục nhận giải. Sau mốc này, tấm vé sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị. Do đó, hãy lưu ý kiểm tra kỹ và tiến hành lĩnh thưởng đúng thời gian quy định để không bỏ lỡ quyền lợi của mình.

Cần bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để được công nhận trúng thưởng, người chơi XSMB cần giữ vé số nguyên vẹn, không rách, không nhòe mực hay bị chỉnh sửa. Tấm vé rõ ràng, không hư hỏng sẽ giúp quá trình kiểm tra và xác nhận giải diễn ra thuận lợi. Ngược lại, nếu vé bị hư hại hoặc biến dạng, việc nhận thưởng có thể gặp khó khăn, thậm chí mất luôn quyền lĩnh giải.

