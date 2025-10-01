XSMB 1/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 1/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 1/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 1/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 1/10/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiếp tục do đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng trở lại tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) do đài Hải Phòng (XSHP) thực hiện.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) kết thúc tuần bằng kỳ quay của đài Thái Bình (XSTB).

Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Bắc (XSMB)

- Giải Đặc biệt: 1 giải duy nhất, gồm 6 chữ số, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất: 10 giải, mỗi giải 5 chữ số, trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì: 10 giải, mỗi giải 5 chữ số, trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba: 20 giải, mỗi giải 5 chữ số, trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư: 70 giải, mỗi giải 5 chữ số, trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm: 100 giải, mỗi giải 4 chữ số, trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu: 300 giải, mỗi giải 4 chữ số, trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy: 1.000 giải, mỗi giải 3 chữ số, trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải Tám: 10.000 giải, mỗi giải 2 chữ số, trị giá 100 nghìn đồng.

- Giải Khuyến khích: 45 giải, mỗi giải 6 triệu đồng, áp dụng cho vé số chỉ sai 1 chữ số so với giải Đặc biệt.

- Giải phụ Đặc biệt: 9 giải, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé trùng 5 số cuối theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay số bởi các công ty xổ số kiến thiết và truyền hình trực tiếp trên các kênh địa phương vào lúc 18h15 hằng ngày – một khung giờ quen thuộc để người chơi dễ dàng theo dõi.

- Ngoài việc xem tường thuật trực tiếp, người chơi có thể chọn đăng ký nhận kết quả qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ tính phí dịch vụ.

- Nếu muốn tra cứu nhanh, miễn phí và chính xác, bạn có thể truy cập website chính thức vtcnews.vn – địa chỉ uy tín cập nhật kết quả xổ số mới nhất mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.