XSMB 26/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 26/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 26/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 26/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 26/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 24/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 24/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 24/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 24/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 24/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 23/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 23/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 23/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 23/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 23/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 22/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 22/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 22/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 22/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 22/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 21/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 21/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 21/9/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 21/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 21/9/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ mở thưởng với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ tiếp tục do đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: XSMB sẽ mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ quay thưởng trở lại tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ do đài Hải Phòng (XSHP) thực hiện.

- Thứ Bảy: XSMB sẽ mở thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ kết thúc tuần bằng kỳ quay của đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Người trúng thưởng XSMB cần đến trực tiếp công ty xổ số phát hành để hoàn tất thủ tục nhận giải.

- Vé hợp lệ phải còn nguyên, không rách nát, tẩy xóa hay dán ghép và trong hạn 30 ngày kể từ ngày phát hành; quá hạn sẽ mất hiệu lực lĩnh thưởng.

- Với các giải có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người nhận thưởng phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định pháp luật.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) gồm 6 đài quay thưởng, mỗi ngày chỉ có một đài duy nhất phụ trách mở số. Cụ thể: Thứ Hai - Hà Nội, Thứ Ba - Quảng Ninh, Thứ Tư - Bắc Ninh, Thứ Năm - Hà Nội, Thứ Sáu - Hải Phòng, Thứ Bảy - Nam Định và Chủ Nhật - Thái Bình.

- Vào ngày quay thưởng, từng đài sẽ phát hành vé số trên toàn khu vực miền Bắc, nhưng chỉ trong đúng ngày được phân công, tuyệt đối không phát hành kéo dài sang ngày khác.

