XSMB 27/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 27/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 27/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 27/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 27/9/2025

- Thứ Hai: XSMB sẽ được mở thưởng với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được tiếp tục do đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: XSMB sẽ được mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay thưởng trở lại tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được do đài Hải Phòng (XSHP) thực hiện.

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được mở thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được kết thúc tuần bằng kỳ quay của đài Thái Bình (XSTB).

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng XSMB có thể lựa chọn đổi thưởng tại đại lý vé số hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành. Đối với nhiều người, việc nhận thưởng tại đại lý là giải pháp nhanh chóng và thuận tiện.

- Tuy vậy, khi đổi thưởng ở đại lý, người chơi phải trả một khoản phí hoa hồng (từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng) tùy chính sách của từng nơi. Đây được xem là chi phí dịch vụ cho việc đổi vé.

- Ngược lại, nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc, người trúng sẽ nhận đủ tiền sau khi trừ thuế (nếu có), mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) có 6 đài tham gia quay số, mỗi ngày chỉ một đài đảm nhận mở thưởng. Lịch cụ thể: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định và Chủ Nhật – Thái Bình.

- Trong ngày được phân công, các đài sẽ phát hành vé số trên toàn miền Bắc nhưng chỉ trong đúng ngày quay, không được phép kéo dài sang hôm sau.

