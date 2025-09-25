XSMB 25/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 25/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 25/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 25/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 25/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB mở thưởng với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB tiếp tục do đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: XSMB mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB quay thưởng trở lại tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB do đài Hải Phòng (XSHP) thực hiện.

- Thứ Bảy: XSMB mở thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB kết thúc tuần bằng kỳ quay của đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng XSMB, người chơi cần liên hệ trực tiếp Công ty xổ số phát hành để làm thủ tục nhận giải.

- Lưu ý, tờ vé số phải nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chắp vá và còn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hành. Nếu quá hạn, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Đối với những giải có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định, tương ứng 10% số tiền trúng giải.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Thời gian quay số của XSMN, XSMT và XSMB được sắp xếp rõ ràng, giúp người chơi tiện theo dõi kết quả mà không bị trùng lặp:

- Xổ số miền Nam: quay sớm nhất, từ 16h15 đến 16h35 mỗi ngày.

- Xổ số miền Trung: diễn ra tiếp theo lúc 17h15 - 17h35, kết quả được công bố ngay sau khi quay.

- Xổ số miền Bắc: quay muộn nhất, từ 18h15 đến 18h35, thường thu hút nhiều sự quan tâm.

Người chơi cần chú ý dò số đúng với đài phát hành ghi trên vé, tránh nhầm lẫn kết quả giữa các miền vì không có giá trị đối chiếu lẫn nhau.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.