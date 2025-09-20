XSMB 20/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 20/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 7 hàng tuần. KQXS MB thứ 7 ngày 20/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 20/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 20/9/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ quay thưởng từ đài Hà Nội (XSHN) đảm nhận.

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ tổ chức do kỳ quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ quay thưởng trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ mở thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ quay số trúng thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ khép lại bằng kỳ quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

- Giải Đặc biệt: 1 giải, 6 chữ số, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất: 10 giải, 5 chữ số, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải Nhì: 10 giải, 5 chữ số, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải Ba: 20 giải, 5 chữ số, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải Tư: 70 giải, 5 chữ số, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải Năm: 100 giải, 4 chữ số, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải Sáu: 300 giải, 4 chữ số, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải Bảy: 1.000 giải, 3 chữ số, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải Tám: 10.000 giải, 2 chữ số, mỗi giải 100.000 đồng.

- Giải Khuyến khích: 45 giải, mỗi giải 6 triệu đồng, áp dụng cho vé trúng lệch 1 số so với giải Đặc biệt.

- Giải phụ Đặc biệt: 9 giải, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt.

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để được công nhận hợp lệ khi trúng thưởng, vé số miền Bắc cần được bảo quản kỹ lưỡng, không để nhòe mực, rách hay bị chỉnh sửa các con số. Một tấm vé nguyên vẹn sẽ giúp việc đối chiếu và trao thưởng diễn ra nhanh chóng, thuận tiện. Ngược lại, nếu vé bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu tẩy xóa, người chơi có thể bị từ chối trả thưởng, thậm chí mất hoàn toàn quyền nhận giải.

