XSMB 15/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 2 hàng tuần. KQXS MB thứ 2 ngày 15/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 15/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 15/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 13/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 13/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 12/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 12/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 11/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 11/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 11/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 11/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 11/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 10/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 10/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 10/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 10/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 10/9/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Mở màn tuần mới, XSMB sẽ được quay thưởng từ đài Hà Nội (XSHN) đảm nhận.

- Thứ Ba: Tiếp nối, XSMB sẽ được tổ chức do kỳ quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, XSMB sẽ được mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay thưởng trở lại cùng đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Người chơi sẽ được theo dõi XSMB với kỳ mở thưởng của đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Cuối tuần thêm phần sôi động hơn khi XSMB sẽ được quay từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Tuần lễ XSMB sẽ được khép lại bằng kỳ quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) có tổng cộng 6 đài tham gia quay số, mỗi ngày chỉ một đài duy nhất thực hiện mở thưởng. Lịch quay cụ thể gồm: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định và Chủ Nhật – Thái Bình.

- Trong ngày mở thưởng, đài phụ trách sẽ phát hành và phân phối vé số trên toàn khu vực miền Bắc. Lưu ý rằng vé số chỉ có giá trị trong đúng ngày quay thưởng của đài đó và không được phát hành cho ngày khác.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể lĩnh giải tại các đại lý vé số hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé trúng. Với nhiều người, đổi thưởng tại đại lý thường tiện lợi và nhanh chóng hơn.

- Tuy nhiên, khi nhận thưởng qua đại lý, người chơi sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng như chi phí dịch vụ đổi vé. Mức phí này thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải, tùy chính sách từng đại lý và khu vực.

- Nếu chọn lĩnh thưởng tại công ty xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng sẽ nhận toàn bộ số tiền sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Cách này không phát sinh thêm phí, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người chơi.

