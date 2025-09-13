XSMB 13/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 7 hàng tuần. KQXS MB thứ 7 ngày 13/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 13/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 13/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Mở màn tuần mới, XSMB sẽ quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN) đảm nhận.

- Thứ Ba: Tiếp nối, XSMB được tổ chức với kỳ quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, XSMB mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB quay thưởng trở lại cùng đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Người chơi theo dõi XSMB với kỳ mở thưởng của đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Cuối tuần thêm phần sôi động khi XSMB được quay từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Tuần lễ XSMB khép lại bằng kỳ quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để giúp người chơi dễ dàng theo dõi và không bị gián đoạn khi dò số, lịch quay thưởng của xổ số ba miền được sắp xếp cụ thể như sau:

- Xổ số miền Nam mở thưởng đầu tiên trong ngày, từ 16h15 đến 16h35.

- Xổ số miền Trung diễn ra ngay sau đó, trong khung giờ 17h15 – 17h35, kết quả sẽ được công bố liên tục sau mỗi giải để người chơi nắm bắt nhanh chóng.

- Xổ số miền Bắc quay thưởng cuối cùng trong ngày, từ 18h15 đến 18h35, thường nhận được nhiều sự chú ý vì diễn ra muộn nhất.

Lưu ý: Người chơi cần đối chiếu đúng khu vực với tờ vé số đã mua, tuyệt đối không dùng vé số miền này để dò kết quả miền khác.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi cần mang vé số đến đúng Công ty xổ số đã phát hành để làm thủ tục nhận giải. Lưu ý, tờ vé số phải còn nguyên vẹn, không được rách, tẩy xóa hay chắp vá và phải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hành; nếu quá hạn sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Đối với các giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế, nộp 10% thuế thu nhập cá nhân trên tổng giá trị giải thưởng nhận được.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.