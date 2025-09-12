XSMB 12/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 12/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 6 hàng tuần. KQXS MB thứ 6 ngày 12/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 12/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 12/9/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được khởi động tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tiếp nối với lượt quay số trúng thưởng từ đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được trở lại với kỳ quay do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ sôi động hơn với kỳ quay đến từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ khép lại tuần bằng lượt quay thưởng từ đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi tiện theo dõi và tránh gián đoạn trong quá trình dò kết quả, lịch quay thưởng của xổ số ba miền đã được quy định rõ ràng như sau:

- Xổ số miền Nam mở thưởng sớm nhất trong ngày, từ 16h15 đến 16h35.

- Xổ số miền Trung diễn ra kế tiếp, vào khoảng 17h15 đến 17h35, kết quả được công bố ngay sau khi quay xong từng giải để người chơi nắm bắt kịp thời.

- Xổ số miền Bắc là đài quay cuối cùng, từ 18h15 đến 18h35, thường nhận được nhiều sự quan tâm vì diễn ra sau cùng trong ngày.

Lưu ý: Người chơi cần tra cứu đúng kết quả theo khu vực tương ứng với tờ vé số mình đã mua, không sử dụng vé của miền này để dò kết quả của miền khác.

Tránh làm rách vé, nhòe mực XSMB

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc bảo quản vé số luôn là yếu tố then chốt để đảm bảo quyền lợi trúng thưởng. Một tấm vé hợp lệ phải nguyên vẹn, không rách, không nhòe mực và tuyệt đối không có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Trong trường hợp vé bị hư hỏng hoặc không đúng chuẩn, dù trúng giải bạn vẫn có thể bị từ chối nhận thưởng.

- Do đó, sau khi mua vé, hãy giữ ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc nước. Bạn có thể cho vào túi nhựa hoặc kẹp cùng giấy tờ quan trọng để giảm nguy cơ hư hại.

