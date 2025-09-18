XSMB 18/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 5 hàng tuần. KQXS MB thứ 5 ngày 18/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 18/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 18/9/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc được quay thưởng từ đài Hà Nội (XSHN) đảm nhận.

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc được tổ chức do kỳ quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc được mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc được quay thưởng trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc với kỳ mở thưởng từ đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc được quay số trúng thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc được khép lại bằng kỳ quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được các công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số mở thưởng và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương, bắt đầu lúc 18h15 mỗi ngày – khung giờ quen thuộc để người chơi theo dõi nhanh chóng.

- Ngoài ra, bạn có thể nhận kết quả qua tin nhắn tổng đài, nhưng sẽ mất phí. Để tiết kiệm chi phí và vẫn cập nhật nhanh, chính xác, hãy truy cập trang web vtcnews.vn, kênh chính thống, miễn phí và đáng tin cậy để xem kết quả xổ số hàng ngày.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần đảm bảo tờ vé trúng đáp ứng các yêu cầu sau:

- Vé hợp lệ: Vé phải do Công ty XSKT miền Bắc phát hành, thông tin rõ ràng, đầy đủ và in đúng tiêu chuẩn.

- Số trúng khớp: Dãy số trên vé cần trùng với kết quả quay thưởng XSMB của kỳ tương ứng.

- Vé còn nguyên: Vé không bị rách, nhàu, tẩy xóa hay chỉnh sửa; giữ nguyên hình thức như lúc phát hành.

- Thời hạn lĩnh thưởng: Vé phải được lĩnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số; quá thời hạn sẽ mất hiệu lực.

- Không tranh chấp: Vé không thuộc diện tranh chấp, khiếu nại và mọi vấn đề pháp lý phải được giải quyết trước khi chi trả.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.