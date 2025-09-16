XSMB 16/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 16/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 3 hàng tuần. KQXS MB thứ 3 ngày 16/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 16/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 16/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 14/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 14/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 14/9/2025, xem trực tiếp XSMB Chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 14/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 13/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 13/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 12/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 12/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 11/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 11/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 11/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 11/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 11/9/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay thưởng từ đài Hà Nội (XSHN) đảm nhận.

- Thứ Ba: XSMB sẽ được tổ chức do kỳ quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: XSMB sẽ được mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay thưởng trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB với kỳ mở thưởng của đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được quay số trúng thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được khép lại bằng kỳ quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Người chơi trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) cần tiến hành lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau mốc thời gian này, vé sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị.

- Công ty XSKT miền Bắc có trách nhiệm chi trả giải thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc sau khi tiếp nhận yêu cầu hợp lệ, nhưng trên thực tế thường xử lý nhanh chóng để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

- Toàn bộ quy trình trả thưởng XSMB được triển khai minh bạch, chính xác và thuận tiện, giúp người chơi an tâm nhận giải mà không gặp sự chậm trễ hay phiền toái.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể đến trực tiếp công ty XSKT phát hành vé hoặc đổi thưởng tại các đại lý được ủy quyền. Trong đó, nhiều người thường ưu tiên đại lý vì sự thuận tiện và nhanh gọn.

- Khi lĩnh thưởng qua đại lý, người chơi cần lưu ý phải trả thêm một khoản phí hoa hồng dịch vụ, thường nằm trong khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng, tùy theo từng nơi.

- Nếu lựa chọn nhận thưởng tại công ty XSKT miền Bắc, người trúng sẽ nhận đủ số tiền (sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, nếu có), mà không mất thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.