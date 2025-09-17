XSMB 17/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 17/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 4 hàng tuần. KQXS MB thứ 4 ngày 17/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 17/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 17/9/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng từ đài Hà Nội (XSHN) đảm nhận.

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ được tổ chức do kỳ quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ được mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc với kỳ mở thưởng của đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ được quay số trúng thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ được khép lại bằng kỳ quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) cần đến lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quay số. Sau thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị.

- Công ty XSKT miền Bắc sẽ tiến hành chi trả giải trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu hợp lệ, nhưng thực tế thường xử lý nhanh chóng để bảo đảm quyền lợi người chơi.

- Toàn bộ quá trình trả thưởng XSMB được tổ chức công khai, chính xác và thuận tiện, giúp khách hàng yên tâm nhận giải mà không lo chậm trễ hay rắc rối.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần đảm bảo tờ vé trúng thưởng tuân thủ các điều kiện sau:

- Vé hợp lệ do Công ty XSKT miền Bắc phát hành: Vé phải là sản phẩm chính thức, có đầy đủ thông tin rõ ràng, không mờ nhòe và được in đúng quy chuẩn.

- Số dự thưởng trùng kết quả quay: Dãy số trên vé phải khớp với kết quả mở thưởng XSMB được công bố trong kỳ quay tương ứng.

- Tình trạng vé nguyên vẹn: Vé không bị rách, nhàu nát, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Tờ vé phải giữ nguyên hình thức ban đầu như khi phát hành.

- Thời hạn nhận thưởng: Người trúng thưởng cần mang vé đi lĩnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số. Quá thời hạn, vé sẽ không còn giá trị.

- Không có tranh chấp pháp lý: Vé không thuộc diện đang bị khiếu nại hay tranh chấp. Mọi vấn đề liên quan phải được xử lý hợp pháp trước khi tiến hành chi trả.

