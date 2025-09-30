XSMB 30/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 30/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 30/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 30/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 30/9/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc mở thưởng với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc tiếp tục do đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc quay thưởng trở lại tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc do đài Hải Phòng (XSHP) thực hiện.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc mở thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc kết thúc tuần bằng kỳ quay của đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được lĩnh thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng thưởng phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện sau:

- Vé hợp pháp do công ty phát hành: Chỉ những tờ vé do Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành, có đầy đủ thông tin hợp lệ và rõ ràng mới được chấp nhận.

- Kết quả dự thưởng trùng khớp: Các con số trên vé phải chính xác với kết quả quay số chính thức do XSMB công bố.

- Vé còn nguyên trạng: Tờ vé phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, không rách nát, không chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa.

- Trong thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng giải cần mang vé đi nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời hạn trên, vé sẽ không còn hiệu lực.

- Không có tranh chấp: Vé phải đảm bảo không thuộc diện khiếu nại hoặc tranh chấp, mọi vấn đề pháp lý liên quan cần được giải quyết trước khi chi trả.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay số mở thưởng bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương vào lúc 18h15 hằng ngày. Đây là khung giờ cố định, quen thuộc để người chơi dễ dàng theo dõi nhanh chóng và chính xác.

- Ngoài việc xem trực tiếp, bạn cũng có thể đăng ký nhận kết quả XSMB qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí.

- Nếu muốn cập nhật miễn phí mà vẫn đảm bảo độ nhanh chóng và tin cậy, bạn có thể truy cập website chính thức vtcnews.vn – kênh thông tin uy tín mang đến kết quả xổ số mới nhất mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.