XSMB 6/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 6/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 6/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 6/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 6/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 6/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 4/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 4/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 4/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 4/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 3/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 3/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 3/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 3/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 2/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 2/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 1/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 1/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 1/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 1/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay số bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ do đài Quảng Ninh (XSQN) tiến hành phụ trách quay thưởng.

- Thứ Tư: Người chơi theo dõi kết quả XSMB sẽ đến từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được trở lại với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được đảm nhận kỳ quay thưởng XSMB.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMB sẽ đến từ kỳ quay thưởng của đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Tuần quay số XSMB sẽ được khép lại với đài Thái Bình (XSTB).

Tránh làm rách vé, nhòe mực XSMB

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc bảo quản vé số đóng vai trò hết sức quan trọng. Vé hợp lệ để nhận thưởng phải còn nguyên trạng, không bị rách, nhòe số hay có dấu hiệu chỉnh sửa. Trong trường hợp vé không đạt yêu cầu, cơ hội lĩnh thưởng của bạn sẽ không còn.

- Chính vì vậy, sau khi mua vé, bạn nên giữ ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn. Hạn chế gấp vé nhiều lần hoặc để ở những chỗ dễ ẩm ướt. Việc lưu giữ cẩn thận sẽ giúp bạn yên tâm hơn và bảo đảm quyền lợi chính đáng nếu may mắn trúng giải.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để việc theo dõi kết quả xổ số ba miền diễn ra thuận lợi và liên tục, Nhà nước đã quy định cụ thể khung giờ quay thưởng như sau:

- Xổ số miền Nam sẽ được mở thưởng đầu tiên trong ngày, diễn ra từ 16h15 đến 16h35.

- Tiếp theo, xổ số miền Trung bắt đầu quay vào khoảng 17h15 - 17h35, các giải thưởng sẽ được công bố ngay sau khi quay xong để người chơi tiện theo dõi.

- Cuối cùng, xổ số miền Bắc sẽ tiến hành quay thưởng từ 18h15 đến 18h35, đây cũng là khung giờ được nhiều người chú ý nhất bởi là lượt quay cuối cùng trong ngày.

Lưu ý quan trọng: Người chơi cần tra cứu kết quả đúng theo đài đã mua vé, không thể sử dụng dãy số dự thưởng của miền Trung để dò trên bảng kết quả của miền Bắc.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.