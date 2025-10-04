XSMB 4/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 4/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 4/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 4/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 4/10/2025

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 2/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 2/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 1/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 1/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 1/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 1/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 30/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 30/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 30/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 30/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 30/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 29/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 29/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 29/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 29/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 29/9/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) được mở thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ do đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách quay thưởng.

- Thứ Tư: Người chơi theo dõi kết quả XSMB từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB trở lại với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ đảm nhận quay thưởng XSMB.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMB đến từ kỳ mở thưởng của đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Tuần quay số XSMB khép lại với đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng giải XSMB cần lưu ý, thời gian hợp lệ để nhận thưởng chỉ kéo dài trong vòng 30 ngày kể từ ngày vé được phát hành. Sau khoảng thời gian này, vé sẽ hết giá trị và không còn được chấp nhận. Vì vậy, hãy nhanh chóng kiểm tra kết quả và thực hiện thủ tục lĩnh thưởng đúng hạn để đảm bảo quyền lợi của mình.

Cần chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ gì khi nhận thưởng?

Khi làm thủ tục nhận thưởng XSMB, người trúng giải cần chuẩn bị:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên trạng, không rách nát hay chỉnh sửa.

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn thời hạn.

Việc cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết sẽ giúp xác nhận chính xác thông tin người nhận, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình trao thưởng, đồng thời ngăn chặn những trường hợp gian lận có thể xảy ra.

