XSMB 14/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 14/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 14/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 14/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 14/10/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB được quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB được mở thưởng do đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB được quay số do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB được thực hiện quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB được quay thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB được mở thưởng do đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB được quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) cần lưu ý, thời hạn nhận thưởng là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả. Sau khi hết thời gian này, vé trúng sẽ không còn giá trị và không được giải quyết. Vì vậy, hãy kiểm tra vé cẩn thận và đến lĩnh thưởng đúng hạn để không bỏ lỡ quyền lợi chính đáng của mình.

Nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ gì khi nhận thưởng?

Khi đến nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách hay tẩy xóa.

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực.

Việc mang đầy đủ giấy tờ giúp xác nhận danh tính và quyền sở hữu vé, đồng thời đảm bảo quá trình nhận thưởng được thực hiện minh bạch, an toàn và đúng quy định.

