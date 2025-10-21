XSMB 21/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 21/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 21/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 21/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 19/10/2025.

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 19/10/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 19/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 19/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 18/10/2025.

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 18/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 18/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 18/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 17/10/2025.

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 17/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 17/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 17/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 16/10/2025.

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 16/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 16/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 16/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) được mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay số bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) được thực hiện quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng bởi đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần đảm bảo vé trúng thưởng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Vé hợp lệ do Công ty Xổ số kiến thiết phát hành: Chỉ những tờ vé được phát hành chính thức bởi Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc, có in đầy đủ thông tin rõ ràng, đúng quy cách mới được công nhận giá trị lĩnh thưởng.

- Số dự thưởng trùng khớp kết quả quay số: Các con số trên vé phải trùng với dãy số trúng thưởng được công bố trong kỳ mở thưởng tương ứng.

- Vé còn nguyên vẹn, không chỉnh sửa: Vé phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, không rách, không tẩy xóa, không dán ghép hoặc bị hư hại làm sai lệch thông tin.

- Tuân thủ thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng thưởng cần làm thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực.

- Không có tranh chấp hay khiếu nại: Vé trúng thưởng chỉ được thanh toán khi không phát sinh tranh chấp, khiếu nại và tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đã được xử lý theo quy định.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé số trúng thưởng XSMB chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực và không được giải quyết chi trả.

- Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc sẽ thực hiện thanh toán giải thưởng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, thông thường quá trình này được xử lý nhanh hơn để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người chơi.

- Quy trình trả thưởng luôn được thực hiện công khai, chính xác và minh bạch, giúp người trúng thưởng nhận giải dễ dàng, thuận tiện và an tâm tuyệt đối.

