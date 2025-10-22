XSMB 23/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 23/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 23/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 23/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 23/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng do đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay số do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) thực hiện quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) được mở thưởng do đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).

Cần bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để được công nhận hợp lệ khi trúng thưởng, người chơi cần bảo quản vé số miền Bắc thật kỹ, tránh để rách, nhòe mực hay bị tẩy xóa thông tin. Vé còn nguyên vẹn sẽ giúp việc kiểm tra và nhận giải diễn ra nhanh chóng, chính xác. Ngược lại, nếu vé bị hư hại hoặc chỉnh sửa, cơ hội được xác nhận trúng thưởng có thể bị từ chối, gây mất quyền lĩnh thưởng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được các công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương lúc 18h15 mỗi ngày. Đây là khung giờ quen thuộc giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả mới nhất.

- Ngoài ra, người chơi có thể tra cứu kết quả qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ mất một khoản phí nhỏ cho mỗi lần gửi.

