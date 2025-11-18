XSMB 18/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 18/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 18/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 18/11/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB do đài Hà Nội (XSHN) đảm nhiệm quay thưởng.

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách kỳ quay XSMB.

- Thứ Tư: Lịch quay XSMB được thực hiện bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB tiếp tục quay số dưới sự điều hành của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) tổ chức mở thưởng XSMB.

- Thứ Bảy: Lượt quay XSMB do đài Nam Định (XSNĐ) thực hiện.

- Chủ Nhật: XSMB được quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Để việc theo dõi kết quả xổ số ba miền diễn ra thuận lợi, lịch quay thưởng hằng ngày được quy định rõ ràng và thống nhất.

- Xổ số miền Nam mở thưởng từ 16h15 đến 16h35, giúp người chơi cập nhật kết quả nhanh chóng.

- Sau đó đến xổ số miền Trung, quay từ 17h15 đến 17h35, với kết quả được công bố ngay khi hoàn tất.

- Cuối cùng là xổ số miền Bắc, diễn ra từ 18h15 đến 18h35, thường thu hút đông đảo người theo dõi vì giá trị giải thưởng cao.

Lưu ý: Người chơi cần dò kết quả đúng theo đài đã mua vé, tránh nhầm lẫn với kết quả của miền khác để đảm bảo tính chính xác khi kiểm tra trúng thưởng

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Nếu trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi có thể đến trực tiếp công ty xổ số đã phát hành vé để làm thủ tục nhận giải. Tấm vé phải còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa và vẫn nằm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng; quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị.

- Đối với những giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với mức 10% trên tổng giá trị giải thưởng theo quy định.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.